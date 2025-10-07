Motorista da Saúde é morto a facadas em casa de apoio no centro de Ijuí

Um homicídio chocou a cidade de Ijuí na noite desta segunda-feira (06). Um homem de 39 anos, motorista da Secretaria de Saúde de Rosário do Sul, foi brutalmente morto a facadas dentro de uma casa de apoio localizada na rua 14 de Julho, região central do município.

Segundo informações da Polícia, o crime aconteceu no interior do local, que é utilizado para acolher pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde em Ijuí. A vítima estava hospedada no espaço quando foi atingida por golpes de arma branca.

A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas logo após o ocorrido. O local foi isolado para os trabalhos da perícia e as investigações estão em andamento. Autor e motivação do crime ainda são desconhecidos.

As autoridades seguem em busca de pistas que ajudem a esclarecer o caso.