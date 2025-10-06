Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova visitação de criança e adolescente órfãos a idoso em asilo

Proposta segue em análise na Câmara

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/10/2025 às 20h42
Comissão aprova visitação de criança e adolescente órfãos a idoso em asilo
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4861/24 , que determina que o poder público promova programas de visitação de crianças e adolescentes órfãos para atividades recreativas e de interação social em instituições de acolhimento de idosos.

Apresentado pelo deputado José Guimarães (PT-CE), o texto insere a iniciativa na Política Nacional do Idoso .

Segundo o relator, deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), o projeto contribuirá para a melhoria da saúde física, mental e emocional de pessoas idosas que vivem em instituições ao resgatar vínculos afetivos e experimentar novas formas de convívio. "Concretiza valores caros à proteção social, ao incentivar a solidariedade intergeracional e ao promover um ambiente mais inclusivo e humano para populações frequentemente marginalizadas", afirmou.

Resende ressaltou que o projeto foi prudente ao não propor coabitação, pois os dois públicos exigem cuidados muito específicos. "O que se propõe são visitas recreativas, de modo que se possam obter os ganhos do convívio, sem pôr em risco as dinâmicas próprias e os protocolos específicos das instituições de longa permanência para as pessoas idosas", disse o relator.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova exame domiciliar para paciente com dificuldade de locomoção

Proposta segue em análise na Câmara

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama

Em parceria com o Senado, Câmara promove atividades durante a campanha do Outubro Rosa

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS

Questionado na CPMI, ele reconheceu patrimônio milionário em empresas, carros, bebidas caras e obras de arte

 Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos funcionários públicos

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova criação de programa de segurança no campo

Objetivo é proteger o agronegócio; projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
14° Sensação
3.11 km/h Vento
87% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Domingo
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

CPMI do INSS: empresário responde a relator, mas se cala para comissão
Justiça Há 3 horas

Ex-governadores Cabral e Pezão são condenados em mais de R$ 4 bilhões
Saúde Há 3 horas

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado
Senado Federal Há 3 horas

CPMI: relator pede a Cavalcanti explicação sobre fortuna acumulada em poucos anos
Política Há 3 horas

Governo de SP quer mudar forma de distribuir recursos para a educação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,01%
Euro
R$ 6,22 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 700,107,95 -0,52%
Ibovespa
143,608,08 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias