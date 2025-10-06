Bombeiros de Tenente Portela Aprimoram Habilidades em Mergulho de Segurança Pública

Membros da equipe de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela estão aprimorando suas habilidades no Curso de Mergulho de Segurança Pública, uma iniciativa promovida pela DWS Diver.

Entre os participantes que buscam essa qualificação de alto risco estão os voluntários Álvaro André dos Passos e Édio Carlos Kohl.

Após uma fase teórica intensiva, que ocorreu entre os meses de setembro e o início de outubro, os participantes agora enfrentam a etapa prática do treinamento. Esta fase, que se desenrola em regime de acampamento, está sendo realizada entre os dias 04 e 11 de outubro.

Durante o treinamento, os bombeiros são submetidos a simulações de situações de alto risco, replicando cenários reais que exigem mergulhos em ambientes desafiadores. As atividades incluem mergulhos em rios com visibilidade limitada, lagos profundos e complexas simulações de busca de corpos (utilizando manequins) e veículos submersos.

Este treinamento representa um passo crucial para o aperfeiçoamento técnico e a preparação operacional da corporação. A iniciativa visa não apenas reforçar o compromisso dos bombeiros com a segurança e a eficiência nos atendimentos à comunidade, mas também garantir que estejam plenamente capacitados para lidar com as mais diversas e exigentes ocorrências.