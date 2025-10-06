Terça, 07 de Outubro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bombeiros de Tenente Portela Aprimoram Habilidades em Mergulho de Segurança Pública

Durante o treinamento, os bombeiros são submetidos a simulações de situações de alto risco, replicando cenários reais que exigem mergulhos em ambientes desafiadores

Por: Rafael Piasecki Fonte: Jornal Província/Com informações Bombeiros Voluntários
06/10/2025 às 19h50 Atualizada em 06/10/2025 às 19h56
Bombeiros de Tenente Portela Aprimoram Habilidades em Mergulho de Segurança Pública
Fotos: Divulgação Bombeiros Voluntários

Membros da equipe de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela estão aprimorando suas habilidades no Curso de Mergulho de Segurança Pública, uma iniciativa promovida pela DWS Diver. 

Entre os participantes que buscam essa qualificação de alto risco estão os voluntários Álvaro André dos Passos e Édio Carlos Kohl.

Após uma fase teórica intensiva, que ocorreu entre os meses de setembro e o início de outubro, os participantes agora enfrentam a etapa prática do treinamento. Esta fase, que se desenrola em regime de acampamento, está sendo realizada entre os dias 04 e 11 de outubro.

Durante o treinamento, os bombeiros são submetidos a simulações de situações de alto risco, replicando cenários reais que exigem mergulhos em ambientes desafiadores. As atividades incluem mergulhos em rios com visibilidade limitada, lagos profundos e complexas simulações de busca de corpos (utilizando manequins) e veículos submersos.

Este treinamento representa um passo crucial para o aperfeiçoamento técnico e a preparação operacional da corporação. A iniciativa visa não apenas reforçar o compromisso dos bombeiros com a segurança e a eficiência nos atendimentos à comunidade, mas também garantir que estejam plenamente capacitados para lidar com as mais diversas e exigentes ocorrências.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Eduardo Colussi/ Rádio Máxima FM)
Trãnsito Irregular Há 12 horas

1 em cada 3 mortes no trânsito no RS em 2025 envolve motorista sem CNH

Dados do Detran-RS revelam aumento alarmante de acidentes fatais com condutores não habilitados; caso em Rondinha expõe gravidade da situação

 (Foto: Efetivo 7ºBPM)
Operação Fronteira Há 14 horas

Força Tática apreende veículo com carga de cigarros contrabandeados em ação na fronteira

Carro abandonado foi encontrado com 16 caixas de cigarros de origem estrangeira durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteiras

 (Foto: Reprodução / PRE)
Acidente Rodoviário Há 14 horas

Ônibus da Ouro e Prata se envolve em acidente e carga de cigarros contrabandeados é apreendida

Sete passageiros ficaram feridos após colisão na ERS-142 entre Não-Me-Toque e Carazinho; motorista de outro veículo fugiu do local

 (Foto: Reprodução)
Operação Policial Há 15 horas

Brigada Militar apreende grande quantidade de produtos de descaminho em Iraí

Ações ocorreram entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, resultando na apreensão de eletrônicos, perfumes, bebidas e outros itens importados sem nota fiscal

 (Foto: Reprodução)
Ação Policial Há 15 horas

Brigada Militar realiza prisão por moeda falsa em Nonoai

Duas pessoas foram presas pela Força Tática do 1º Batalhão Rodoviário após serem flagradas com cédulas suspeitas de falsificação

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
14° Sensação
3.11 km/h Vento
87% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Domingo
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

CPMI do INSS: empresário responde a relator, mas se cala para comissão
Justiça Há 3 horas

Ex-governadores Cabral e Pezão são condenados em mais de R$ 4 bilhões
Saúde Há 3 horas

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado
Senado Federal Há 3 horas

CPMI: relator pede a Cavalcanti explicação sobre fortuna acumulada em poucos anos
Política Há 3 horas

Governo de SP quer mudar forma de distribuir recursos para a educação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,01%
Euro
R$ 6,22 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 700,107,95 -0,52%
Ibovespa
143,608,08 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias