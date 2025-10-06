Terça, 07 de Outubro de 2025
Governador Eduardo Leite participa do lançamento do Instituto CMPC, em Guaíba

O governador Eduardo Leite e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, participaram nesta segunda-feira (6/10) do lançamento do Insti...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/10/2025 às 19h12
Leite ressaltou efeito multiplicador do projeto e valorizou investimentos da empresa no RS -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, participaram nesta segunda-feira (6/10) do lançamento do Instituto CMPC, em Guaíba. O evento marca o início das obras do novo centro multiuso da organização, que atua como braço social da companhia chilena CMPC, e atenderá 300 crianças – com foco em educação, cultura, inclusão social e integração com a comunidade local. Para simbolizar o início do projeto, o governador e os representantes da CMPC realizaram o plantio de um ipê-amarelo, que estará integrado ao projeto paisagístico da sede.

O governador destacou o efeito multiplicador do projeto. “Somos muito orgulhosos no Rio Grande do Sul com a presença da CMPC. Além do maior investimento privado já anunciado na história do Estado, com a nova planta de celulose em Barra do Ribeiro, a empresa apresenta um compromisso social e o desejo de promover impacto profundo nas comunidades em que atua. Guaíba terá, no Instituto CMPC, um impulso para a transformação da vida dessas crianças e do seu entorno”, projetou. “Ao beneficiar a vida de 300 crianças e de suas famílias, o projeto contribui com a comunidade, a cidade e o Estado, tornando-se um espaço de referência para outras empresas.”

Expansão e compromisso

A nova sede do instituto será construída no bairro Alegria, com previsão do começo das obras em dezembro. O projeto faz parte de um conjunto de ações da CMPC, que anunciou investimento recorde de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul – o maior aporte privado já realizado no Estado, liderado pela instalação de uma nova planta de celulose. A iniciativa consolida não apenas a expansão industrial da companhia, mas o compromisso com o desenvolvimento social e ambiental das regiões onde atua.

O Instituto CMPC já desenvolve projetos gratuitos em contraturno escolar para estudantes da rede pública de Guaíba, além do Programa Primeiras Letras, focado na promoção da leitura e valorização da cultura nas escolas municipais. Entre as ações recentes, destaca-se a revitalização de seis bibliotecas escolares, que promove o acesso ao conhecimento e à cidadania.

"Projeto contribui com a comunidade, a cidade e o Estado, tornando-se um espaço de referência para outras empresas", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

A presença do governo do Estado no evento reforça a parceria com a iniciativa privada em torno de uma visão moderna de desenvolvimento, que une crescimento econômico, inclusão social e responsabilidade ambiental.

“Estamos vivenciando um momento de consolidação de uma das maiores empresas do setor florestal no Rio Grande do Sul. A CMPC já é uma potência econômica no nosso Estado – agora, por meio do instituto, aprofunda seu compromisso com a nossa gente, a educação, a cultura e o meio ambiente”, avalia o o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. “Isso representa o modelo de desenvolvimento que defendemos: competitivo, sustentável e conectado com as pessoas.”

A cerimônia também contou com a participação de lideranças locais e nacionais, além da direção da CMPC no Brasil e no Chile. “Esse é um dos projetos que mais me enche de orgulho. Queremos ser agentes de transformação para a construção de uma sociedade diferente, inclusiva e que ofereça oportunidades para todos”, afirmou o diretor-geral da empresa e presidente do Instituto CMPC, Antônio Lacerda.

Para simbolizar o início do projeto, governador e representantes da CMPC realizaram o plantio de um ipê-amarelo -Foto: Vitor Rosa/Secom
Sobre a CMPC

Presente no Brasil desde 2009, a CMPC é uma empresa centenária do setor florestal, com operações em sete Estados e mais de 25 mil colaboradores em nove países. Com foco em celulose, produtos de higiene e embalagens sustentáveis, a companhia é referência global em bioeconomia e sustentabilidade.

Em 2024, foi reconhecida pela segunda vez consecutiva como a Empresa Florestal Mais Sustentável do Mundo, segundo o Índice Dow Jones de Sustentabilidade.

Texto: Ascom Sedec e Thamíris Mondin/Secom
Edição: Secom

