Motta comemora diálogo entre presidentes do Brasil e dos Estados Unidos

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), divulgou nota em que comemora a diplomacia com os Estados Unidos e defende os interesses nacionais. Nesta segunda-feira (6), os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone sobre as tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros e discutiram um futuro encontro.

"Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e EUA. Quando o respeito e a conversa franca guiam nossas relações, todos saem ganhando. A Câmara segue atenta e pronta para trabalhar pelos interesses nacionais", afirmou Hugo Motta.

A nota do presidente da Câmara foi divulgada em seu perfil na rede social X.