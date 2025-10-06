Segunda, 06 de Outubro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova campanha de conscientização sobre depressão em pessoa idosa

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/10/2025 às 16h43
Comissão aprova campanha de conscientização sobre depressão em pessoa idosa
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4132/24 , que institui campanha nacional de conscientização sobre a depressão em pessoas idosas. A proposta foi apresentada pela então deputada Missionária Michele Collins (PE), suplente que estava no exercício do mandato.

Diretrizes
São diretrizes da campanha:

  • a divulgação dos sintomas mais comuns, como hipersonia ou insônia, alteração nos hábitos alimentares e irritabilidade repentina;
  • a criação de canais institucionais para identificação e cuidado da depressão; e
  • o incentivo à busca por atendimento profissional especializado.

Para o cumprimento das diretrizes, poderão ser firmadas parcerias da União com os estados, o Distrito Federal e os municípios, além de organizações e entidades privadas com atuação na área da pessoa idosa, com vistas à promoção de eventos, à distribuição de material informativo e à realização de palestras, entre outras ações.

O projeto acrescenta as medidas à Lei da Política Nacional do Idoso .

Para o relator, deputado Castro Neto (PSD-PI), as medidas propostas capacitam as pessoas a reconhecerem os sintomas e a agirem de forma proativa, buscando ajuda profissional. "Ao divulgar os sintomas e incentivar a busca por atendimento profissional, o poder público atuará na prevenção de quadros mais graves e no diagnóstico precoce", disse.

De acordo com Neto, ao instituir uma campanha específica para a depressão, o Estado demonstra o compromisso de cuidar da saúde mental dos idosos.

O relator alterou o texto para trocar a expressão idoso por pessoa idosa ao longo do projeto. "A palavra 'idoso', isolada, tende a focar na idade como uma característica única e, por vezes, limitante. Já a expressão 'pessoa idosa' resgata a integralidade do indivíduo", declarou Castro Neto.

Próximos passos
A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Claudio Reis/Câmara dos Deputados
Câmara Há 55 minutos

Comissão aprova possibilidade de negociar dívida tributária de microempreendedor individual

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Motta comemora diálogo entre presidentes do Brasil e dos Estados Unidos

"Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia estão prevalecendo entre Brasil e EUA", disse o presidente da Câmara

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Projeto exige ginástica laboral para profissionais da enfermagem

Proposta está em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão especial debate sistema penitenciário e atuação de organizações criminosas

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a PEC da Segurança Pública ( PEC 18/25 ) promove, nesta terça-feira (7), audiência pública ...
Câmara Há 2 horas

Comissão de Finanças debate impactos do mercado ilegal de bebidas

Para deputados, a questão envolve não apenas a defesa da saúde pública, mas também a justiça tributária e a proteção da concorrência leal

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
15° Sensação
3.41 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Terça
18°
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço
Tecnologia Há 33 minutos

IAgro: solução permite emissão de Nota Fiscal Eletrônica por áudio no WhatsApp
Geral Há 33 minutos

SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas
Entretenimento Há 53 minutos

Avenida Paulista oferece programação para Dia das Crianças
Câmara Há 53 minutos

Comissão aprova possibilidade de negociar dívida tributária de microempreendedor individual

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,53%
Euro
R$ 6,22 -0,79%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 705,100,43 +2,31%
Ibovespa
143,608,08 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias