Comissão debate concurso público do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (7), audiência pública sobre a situação do concurso público do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O debate será realizado às 16h30, no plenário 8.

O debate atende a pedido do deputado Prof. Reginaldo Veras (PV-DF). Segundo o parlamentar, o objetivo é discutir a recomposição do quadro técnico do instituto e a valorização das carreiras públicas de ciência, tecnologia e inovação, diante do número reduzido de servidores atualmente em exercício.

Ele acrescenta que a audiência também pretende obter esclarecimentos sobre o processo de chamamento do cadastro de reserva do concurso de 2023/2024, que formou profissionais altamente qualificados em áreas estratégicas para as atividades do Ibict.

“O instituto opera hoje com um corpo técnico extremamente reduzido. Segundo dados oficiais, havia apenas 16 tecnologistas e 7 pesquisadores em exercício em 2024, um número absolutamente insuficiente frente às atribuições atuais da instituição”, afirma Reginaldo Veras.