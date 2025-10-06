Comissões debatem papel da juventude na preparação da COP 30

As Comissões de Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realizarão, na terça-feira (7), audiência pública para discutir o papel das juventudes das águas, da floresta, do campo e das cidades na construção de propostas para a COP 30, a conferência mundial sobre o clima que acontecerá em novembro, em Belém (PA).

O debate abordará os impactos da crise climática sobre jovens em territórios vulneráveis, como secas, enchentes, perda de biodiversidade e escassez de recursos naturais, fatores que agravam desigualdades socioambientais. Também serão discutidas a ausência de políticas públicas eficazes, o acesso limitado à educação ambiental e os efeitos da migração forçada por desastres naturais.

A audiência destacará a importância dos saberes tradicionais das juventudes desses territórios como ferramentas essenciais para soluções sustentáveis e resilientes, defendendo sua valorização nas pautas da COP 30.

A iniciativa atende a pedido da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) e do deputado Nilto Tatto (PT-SP), e será realizada a partir das 13 horas, no plenário 12.