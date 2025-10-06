Segunda, 06 de Outubro de 2025
12°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia de SP prende mais um suspeito do assassinato de ex-delegado

Este é o quinto suspeito preso por envolvimento no caso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/10/2025 às 15h32

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta segunda-feira (6) mais um suspeito de envolvimento no assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes . O nome do homem não foi divulgado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a prisão ocorreu na região de Cotia, na Grande São Paulo . Este é o quinto suspeito preso por envolvimento no caso .

O ex-delegado Ruy Ferraz Fontes foi assassinado no dia 15 de setembro na cidade de Praia Grande , no litoral paulista, em um bairro próximo à prefeitura e ao fórum do município. Imagens de câmeras de segurança mostraram o carro dele em fuga, em alta velocidade, até capotar entre dois ônibus ao tentar entrar em uma avenida.

As imagens mostram que o carro que o perseguia chega pouco depois, bate em um dos ônibus e dele saltam três homens com fuzis. Dois se deslocam até o carro de Ruy e disparam. Na fuga, voltaram pela mesma avenida usada na perseguição.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ferraz foi delegado por mais de 40 anos, tendo passado pela Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), além de ter sido titular da 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e comandado outras delegacias e divisões na capital.

Também foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP) e esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo. Ferraz foi responsável pela prisão de lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC) nos anos 2000, quando atuava na repressão a roubo de bancos, e também como delegado-geral, função que exerceu até 2022. Depois de se aposentar, ele assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande (janeiro de 2023), permanecendo na gestão iniciada em 2025 com o prefeito Alberto Mourão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 33 minutos

SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas

Suspeita é de contaminação de bebidas em garrafas reaproveitadas
Geral Há 2 horas

Exposição em São Paulo aborda política sobre drogas na América Latina

Programação inclui shows, filmes e visitas monitoradas

 -
Fazenda Há 6 horas

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado publica portaria com os prazos para o encerramento do exercício financeiro de 2025

Publicada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira (3/10), a Portaria Cage 21/2025 esta...

 Operação Dose Letal visa a retirar de circulação de bebidas alcoólicas adulteradas com foco em possível uso de metanol -Foto: Ascom Polícia Civil
Segurança Pública Há 6 horas

Polícia Civil deflagra operação no combate à circulação de bebidas alcoólicas adulteradas

A Polícia Civil apreendeu 135 bebidas alcóolicas adulteradas, além de cigarros eletrônicos durante aoperação Dose Letal. A ação foi realizada no sá...

 (Foto: Agência Impacto)
Incêndio Residencial Há 8 horas

Casa é destruída por incêndio durante a madrugada em Itapiranga

Fogo atingiu completamente uma residência no interior do município; ninguém estava no local no momento do sinistro

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
15° Sensação
3.41 km/h Vento
92% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Terça
18°
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço
Tecnologia Há 33 minutos

IAgro: solução permite emissão de Nota Fiscal Eletrônica por áudio no WhatsApp
Geral Há 33 minutos

SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas
Entretenimento Há 53 minutos

Avenida Paulista oferece programação para Dia das Crianças
Câmara Há 53 minutos

Comissão aprova possibilidade de negociar dívida tributária de microempreendedor individual

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,53%
Euro
R$ 6,22 -0,79%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 705,100,43 +2,31%
Ibovespa
143,608,08 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias