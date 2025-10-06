Segunda, 06 de Outubro de 2025
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado publica portaria com os prazos para o encerramento do exercício financeiro de 2025

Publicada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira (3/10), a Portaria Cage 21/2025 esta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/10/2025 às 13h29
-

Publicada pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira (3/10), a Portaria Cage 21/2025 estabelece as datas-limite a serem observadas no encerramento do exercício financeiro de 2025. A definição dos prazos busca garantir a correta execução dos registros orçamentários e contábeis pela administração direta e indireta.

"O cumprimento desses prazos traz segurança para a elaboração, com qualidade, dos demonstrativos e relatórios fiscais do Estado, contribuindo, ainda, para uma maior transparência das contas públicas do Rio Grande do Sul”, afirma o contador e auditor-geral do Estado, Carlos Geminiano.

O calendário de atividades está disponível no site da Cage. Seu cumprimento possibilita que o encerramento dos registros do exercício de 2025 ocorra na data programada (15 de janeiro de 2026) e assegura que todos os demonstrativos legais, em especial os que compõem o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF), sejam publicados no prazo previsto em lei (30 de janeiro de 2026).

A Cage também disponibiliza o Guia de Procedimentos de Encerramento , a fim de detalhar cada uma das 85 atividades dispostas no calendário. O material traz fundamentações legais e orientações que buscam auxiliar os responsáveis na realização das atividades constantes na portaria.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

