Comissão de Ciência e Tecnologia discute soberania digital do Brasil e de demais países do BRICS

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/10/2025 às 13h07

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (8) para discutir a soberania tecnológica do Brasil e dos demais países do BRICS. A reunião será realizada no plenário 13, às 10 horas.

O debate foi solicitado pelo deputado Fausto Pinato (PP-SP). Ele destaca que o Brasil já destinou cerca de R$ 23 bilhões, entre 2014 e 2025, a contratos de softwares , serviços em nuvem e aplicações de segurança fornecidos por grandes corporações estrangeiras, as chamadas big techs . Isso, segundo o parlamentar, gera dependência tecnológica e vulnerabilidade da infraestrutura crítica nacional.

“Precisamos discutir como reduzir essas dependências externas e fortalecer a capacidade tecnológica brasileira, em diálogo com os países do Sul Global e do BRICS”, afirma Pinato.

O objetivo da audiência, acrescenta o deputado, é analisar alternativas para o desenvolvimento de ecossistemas tecnológicos próprios, voltados para inovação, segurança digital e soberania nacional.

BRICS
O BRICS é um grupo formado por onze países membros: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã.

O grupo serve como foro de articulação político-diplomática de nações do Sul Global e de cooperação nas mais diversas áreas.

Entre os objetivos do BRICS estão:

  • fortalecer a cooperação econômica, política e social entre seus membros; e
  • aumentar a influência dos países do Sul Global na governança internacional.
