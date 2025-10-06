Polícia Civil deflagra operação no combate à circulação de bebidas alcoólicas adulteradas

A Polícia Civil apreendeu 135 bebidas alcóolicas adulteradas, além de cigarros eletrônicos durante aoperação Dose Letal. A ação foi realizada no sábado (4/10), em Porto Alegre, pela Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor, Saúde Pública e da Propriedade Intelectual, Imaterial e Afins (Decon).
A operação Dose Letal visa a identificar, apreender e retirar de circulação de bebidas alcoólicas adulteradas, para verificar possível uso de metanol, substância altamente tóxica e potencialmente fatal mesmo em pequenas quantidades, buscando a preservação da saúde pública.
Durante a ação do fim de semana, foram realizadas fiscalizações em locais de distribuição de bebidas, com foco a identificar produtos sem procedência, preços incompatíveis com o mercado e suspeita de falsificação de rótulos e lacres.
“O uso de metanol em bebidas é uma prática criminosa e representa um risco real à vida. Nosso papel é garantir que o consumidor tenha segurança no que consome e que os responsáveis sejam responsabilizados com o rigor da lei”, destaca a delegada Milena Simioli, titular da Decon.
A Operação Dose Letal tem caráter permanente, com ações intensificadas em razão dos casos relatados no Brasil. Além de repressiva, tem caráter preventivo e educativo, orientando comerciantes e a população sobre os riscos do consumo de bebidas de origem duvidosa e incentivando a denúncia de práticas suspeitas.
Comitê acompanha os casos
Na sexta-feira (3/10), o governador Eduardo Leite determinou a criação de um comitê intersecretarial para acompanhar os casos, envolvendo as áreas da saúde, da segurança e da agricultura e visa a garantir agilidade na resposta a possíveis casos. O grupo reunirá órgãos como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), a Polícia Civil (PC), a Brigada Militar (BM) e o Instituto-Geral de Perícias (IGP).
Orientações à população
