Polícia Civil deflagra operação no combate à circulação de bebidas alcoólicas adulteradas

Operação Dose Letal visa a retirar de circulação de bebidas alcoólicas adulteradas com foco em possível uso de metanol -Foto: Ascom Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu 135 bebidas alcóolicas adulteradas, além de cigarros eletrônicos durante aoperação Dose Letal. A ação foi realizada no sábado (4/10), em Porto Alegre, pela Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor, Saúde Pública e da Propriedade Intelectual, Imaterial e Afins (Decon).

A operação Dose Letal visa a identificar, apreender e retirar de circulação de bebidas alcoólicas adulteradas, para verificar possível uso de metanol, substância altamente tóxica e potencialmente fatal mesmo em pequenas quantidades, buscando a preservação da saúde pública.

Durante a ação do fim de semana, foram realizadas fiscalizações em locais de distribuição de bebidas, com foco a identificar produtos sem procedência, preços incompatíveis com o mercado e suspeita de falsificação de rótulos e lacres.

“O uso de metanol em bebidas é uma prática criminosa e representa um risco real à vida. Nosso papel é garantir que o consumidor tenha segurança no que consome e que os responsáveis sejam responsabilizados com o rigor da lei”, destaca a delegada Milena Simioli, titular da Decon.

A Operação Dose Letal tem caráter permanente, com ações intensificadas em razão dos casos relatados no Brasil. Além de repressiva, tem caráter preventivo e educativo, orientando comerciantes e a população sobre os riscos do consumo de bebidas de origem duvidosa e incentivando a denúncia de práticas suspeitas.

Operação também tem caráter preventivo, orientando comerciantes e a população sobre riscos de consumir bebida de origem duvidosa -Foto: Ascom Polícia Civil

Comitê acompanha os casos

Na sexta-feira (3/10), o governador Eduardo Leite determinou a criação de um comitê intersecretarial para acompanhar os casos, envolvendo as áreas da saúde, da segurança e da agricultura e visa a garantir agilidade na resposta a possíveis casos. O grupo reunirá órgãos como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), a Polícia Civil (PC), a Brigada Militar (BM) e o Instituto-Geral de Perícias (IGP).



Orientações à população

Compre bebidas apenas de fontes confiáveis e estabelecimentos regulares.

Verifique lacres, rótulos, selos fiscais e notas fiscais.

Desconfie de preço muito abaixo do mercado ou bebidas com rótulos irregulares.

Em caso de suspeita, não consuma o produto e comunique imediatamente às autoridades por meio dos canais de denúncia da Polícia Civil, do Procon e da Vigilância Sanitária. Todas as informações são tratadas de forma sigilosa.

O Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil (Deic) está com canal para receber denúncias pelo telefone 0800 510 28 28.