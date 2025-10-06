Câmara cria comissão para analisar os direitos constitucionais da primeira infância

A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 34/24 , que trata da primeira infância – período que vai do nascimento aos 6 anos de idade.

A PEC, de autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), inclui a primeira infância como beneficiária de uma série de direitos previstos no texto constitucional. Atualmente, a Constituição apenas determina esses direitos para crianças, adolescentes e jovens.

Em agosto o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já havia anunciado a criação do grupo. “Não é replay. É mais um passo em defesa das nossas crianças”, disse Motta.

A comissão será composta por 20 titulares e 20 suplentes. Confira os nomes que já foram indicados pelos líderes partidários:

Titulares

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Osmar Terra (PL-RS)

José Airton Félix Cirilo (PT-CE)

Paulão (PT-AL)

Reginaldo Lopes (PT-MG)

Dr. Zacharias Calil (União-GO)

Silvye Alves (União-GO)

Amanda Gentil (PP-MA)

Silvia Cristina (PP-RO)

Iza Arruda (MDB-PE)

Laura Carneiro (PSD-RJ)

Marcelo Crivella (Republicanos-RJ)

Nely Aquino (Pode-MG)

Geraldo Resende (PSDB-MS)

Flávia Morais (PDT-GO)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Pastor Sargento Isidório (Avante-BA)

Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP)

Suplentes

Maria do Rosário (PT-RS)

Dani Cunha (União-RJ)

Yandra Moura (União-SE)

Andreia Siqueira (MDB-PA)

Luisa Canziani (PSD-PR)

Ricardo Ayres (Republicanos-TO)

Léda Borges (PSDB-GO)

Márcio Honaiser (PDT-MA)

Delegada Ione (Avante-MG)

Talíria Petrone (Psol-RJ)

Adriana Ventura (Novo-SP)

Agenda

A instalação do novo colegiado está marcada para o próximo dia 14, às 14 horas, no plenário 7. Após instalada serão eleitos o presidente e o relator da comissão.