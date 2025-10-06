1 em cada 3 mortes no trânsito no RS em 2025 envolve motorista sem CNH

Um trágico acidente ocorrido na madrugada de 11 de maio, em Rondinha, no Noroeste do Rio Grande do Sul, trouxe à tona um dado alarmante: o motorista do carro envolvido, Cauã de Oliveira dos Santos, de 21 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele e mais três passageiros morreram após colidirem contra um ônibus na ERS-404.

O caso escancara uma estatística crescente e preocupante no estado. Segundo dados recentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS), 31% dos acidentes com morte registrados entre janeiro e setembro de 2025 no Rio Grande do Sul envolveram motoristas ou motociclistas sem habilitação — o maior índice para o período nos últimos seis anos.

No total, foram 1.096 acidentes fatais registrados até setembro. Destes, 342 contaram com a participação de condutores não habilitados. O aumento é de 15% em relação ao mesmo período de 2024. Nos últimos seis anos, já são 1.526 mortes ligadas à condução irregular.

O Detran-RS destaca que a falta de habilitação não significa, necessariamente, que o motorista tenha sido o causador do acidente, mas reforça que dirigir sem CNH é uma infração grave e um fator de risco significativo nas estatísticas de trânsito.

O tema ganhou repercussão nacional após o presidente Lula apoiar a proposta do Ministério dos Transportes que prevê o fim da obrigatoriedade das aulas de autoescola para obtenção da CNH, medida que visa reduzir os custos do processo e, com isso, diminuir o número estimado de 20 milhões de condutores irregulares no país.









