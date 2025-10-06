Casa é destruída por incêndio durante a madrugada em Itapiranga

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 0h40 desta segunda-feira (6) para combater um incêndio em uma residência no Loteamento Ruschel, Linha Santa Fé Alta, interior de Itapiranga.
Ao chegar ao local, a guarnição confirmou que o fogo já havia tomado completamente a edificação mista, construída cerca de 80% em madeira e 20% em alvenaria. O teto e o assoalho já haviam colapsado.
De acordo com vizinhos, eles ouviram um barulho e, ao saírem de suas casas, perceberam que o imóvel estava em chamas. O proprietário reside na cidade de Itapiranga e não estava no local no momento do incêndio.
Os bombeiros de Itapiranga contaram com o apoio da unidade de Iporã do Oeste. A equipe realizou o corte da energia elétrica e iniciou o combate ao fogo, utilizando cerca de 8 mil litros de água para extinção e rescaldo.
Após o término do trabalho, o local foi isolado e o proprietário comunicado sobre a necessidade de perícia para apurar as causas do incêndio.