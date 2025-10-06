Segunda, 06 de Outubro de 2025
Estrangeiros são flagrados em pesca ilegal no Parque do Turvo

Ação da Brigada Militar flagra quatro estrangeiros em atividade ilegal no Rio Uruguai durante período de defeso

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Observador Regional
06/10/2025 às 11h26 Atualizada em 06/10/2025 às 11h29
Estrangeiros são flagrados em pesca ilegal no Parque do Turvo
(Foto: Reprodução/ Observador Regional)

Na tarde do último sábado, 4 de outubro, a Brigada Militar, por meio da PATRAM da 1ª Companhia Independente Ambiental, flagrou um crime ambiental em pleno Rio Uruguai, na localidade de Barra do Turvo, município de Derrubadas. A ocorrência chama atenção por ter acontecido dentro dos limites do Parque Estadual do Turvo, área de proteção ambiental, e em pleno período de defeso — quando a pesca está proibida para preservação das espécies.

Durante patrulhamento embarcado, os policiais ambientais abordaram uma embarcação de madeira, sem registro e com motor acoplado. No barco, estavam quatro estrangeiros que realizavam pesca ilegal. Foram encontrados diversos petrechos de pesca, um peixe Dourado, sete Grumatãs, armas brancas e um carregador calibre .22 contendo oito munições.

Os indivíduos foram detidos, identificados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, sob orientação da Polícia Federal. Todos os materiais utilizados na infração ambiental, incluindo o motor, foram apreendidos. Já a embarcação, por ter sido usada na prática do ilícito, foi destruída sumariamente, conforme prevê a legislação ambiental vigente.

A operação reforça a vigilância no período da Piracema e o compromisso com a proteção da biodiversidade em áreas de preservação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
