Estrangeiros são flagrados em pesca ilegal no Parque do Turvo

Na tarde do último sábado, 4 de outubro, a Brigada Militar, por meio da PATRAM da 1ª Companhia Independente Ambiental, flagrou um crime ambiental em pleno Rio Uruguai, na localidade de Barra do Turvo, município de Derrubadas. A ocorrência chama atenção por ter acontecido dentro dos limites do Parque Estadual do Turvo, área de proteção ambiental, e em pleno período de defeso — quando a pesca está proibida para preservação das espécies.

Durante patrulhamento embarcado, os policiais ambientais abordaram uma embarcação de madeira, sem registro e com motor acoplado. No barco, estavam quatro estrangeiros que realizavam pesca ilegal. Foram encontrados diversos petrechos de pesca, um peixe Dourado, sete Grumatãs, armas brancas e um carregador calibre .22 contendo oito munições.

Os indivíduos foram detidos, identificados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, sob orientação da Polícia Federal. Todos os materiais utilizados na infração ambiental, incluindo o motor, foram apreendidos. Já a embarcação, por ter sido usada na prática do ilícito, foi destruída sumariamente, conforme prevê a legislação ambiental vigente.

A operação reforça a vigilância no período da Piracema e o compromisso com a proteção da biodiversidade em áreas de preservação.