Comissão discute inclusão de vacinas a animais domésticos no Programa Nacional de Imunizações

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública na quarta-feira (8) sobre a inclusão de vacinação de animais domésticos no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A reunião será realizada no plenário 3, às 16 horas.

Veja a lista de convidados e participe da audiência enviando perguntas.

O debate foi solicitado pelo deputado João Daniel (PT-SE). Ele é autor do Projeto de Lei 1237/24 , que torna obrigatória a vacinação gratuita de animais domésticos, bem como os em situação de rua, contra doenças transmissíveis a humanos.

De acordo com o texto, já aprovado pela Comissão de Cultura , as vacinas serão definidas pelo Ministério da Saúde e inseridas no Programa Nacional de Imunizações (PNI), com base em critérios epidemiológicos, de risco à saúde pública e disponíveis no mercado.

Para João Daniel, a proposta reconhece a interface entre saúde humana, bem-estar animal e equilíbrio ambiental, em linha com o conceito de “Saúde Única” ( One Health ), adotado internacionalmente.

"A vacinação de animais domésticos e em situação de rua contra doenças transmissíveis ao homem é medida eficaz para reduzir a incidência de zoonoses, diminuir custos hospitalares, aliviar a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS) e melhorar a qualidade de vida da população", afirma.

O parlamentar acrescenta que a iniciativa tem caráter de justiça social, pois comunidades de baixa renda — mais expostas aos riscos sanitários e com menor acesso a serviços veterinários privados — poderiam contar com prevenção gratuita.