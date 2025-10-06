Comissão debate segurança patrimonial em universidades federais

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (7), audiência pública sobre a precarização da segurança patrimonial nas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) e suas consequências.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 8.

O debate atende a pedidos das deputadas Sâmia Bomfim (Psol-SP) e Fernanda Melchionna (Psol-RS). Segundo as parlamentares, a extinção do cargo de vigilante pela Lei 9.632/98 e a terceirização da vigilância provocaram desafios à gestão da segurança, especialmente após a expansão das universidades.

Elas alertam para a alta rotatividade, a falta de formação específica e a ausência de vínculo com a missão pública das instituições, fatores que comprometem a segurança, qualidade do serviço e fragilizam a proteção de pessoas e bens.

"Além disso, a convivência entre trabalhadores efetivos e terceirizados, muitas vezes realizando funções similares sob regimes distintos de contratação, gera uma dualidade perversa no ambiente de trabalho, com impactos sobre a motivação, a qualidade do serviço e o senso de pertencimento", escrevem as deputadas no requerimento em que pedem a audiência.