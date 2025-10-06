Força Tática apreende veículo com carga de cigarros contrabandeados em ação na fronteira

Na data de ontem (05/10), a equipe da Força Tática durante Operação Protetor de Divisas e Fronteiras, voltada à prevenção e repressão de crimes transfronteiriços, realizava diligências e averiguações em portos clandestinos e áreas possivelmente utilizadas para práticas ilícitas. Momento que em um desses locais, foi localizado um veículo VW/Gol, carregado com 16 caixas de cigarros de origem estrangeira, marca Classic.

O automóvel estava com a chave na ignição e o motor ainda quente, indicando ter sido abandonado recentemente.

Diante dos fatos, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à sede do 7º BPM, ficando à disposição da Receita Federal.