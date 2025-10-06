Ônibus da Ouro e Prata se envolve em acidente e carga de cigarros contrabandeados é apreendida

Na madrugada desta segunda-feira, 6 de outubro de 2025, por volta da 1h30, o Batalhão Rodoviário Estadual de Tapera atendeu a um acidente de trânsito com lesões corporais no km 35 da ERS-142, entre os municípios de Não-Me-Toque e Carazinho. O sinistro envolveu um ônibus da empresa Ouro e Prata e um veículo Toyota Hav4, cujo condutor evadiu-se do local.

Conforme informações repassadas pelo Batalhão Rodoviário, sete passageiros do ônibus ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital de Não-Me-Toque. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas, e o motorista do automóvel não foi localizado até o momento.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais encontraram aproximadamente 500 pacotes de cigarros distribuídos em seis malas pertencentes a um dos passageiros do ônibus. O material foi apreendido, configurando crime de contrabando.

A ocorrência relativa ao contrabando foi registrada na Polícia Federal de Passo Fundo, que dará sequência à investigação sobre a origem e o destino da carga apreendida.