Cancelado debate sobre a presença do crime organizado no sistema financeiro

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados cancelou a a audiência pública que faria nesta terça-feira (7) para discutir a infiltração do crime organizado em setores estratégicos da economia e do sistema financeiro nacional. A reunião ainda não foi remarcada.

O debate atendia a pedido do deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). O objetivo era avaliar os impactos das recentes operações policiais que revelaram a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) em fundos de investimento, fintechs e redes de combustíveis, movimentando cifras bilionárias.

A audiência também pretendia identificar falhas regulatórias, propor medidas de inteligência e discutir respostas legislativas capazes de conter a expansão do crime organizado nos setores econômico e financeiro.

“Quando o crime organizado passa a dominar instrumentos financeiros, fundos de investimento e cadeias de abastecimento como a de combustíveis, o Estado se vê ameaçado em sua capacidade de regulação econômica e arrecadação fiscal”, afirma Capitão Alberto Neto.