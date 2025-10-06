Segunda, 06 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Casa é destelhada pelo vento em Três Passos

Família com duas crianças perdeu todos os móveis após temporal que atingiu a cidade na madrugada desta segunda-feira

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
06/10/2025 às 09h46
A casa de uma família, localizada próxima ao Presídio Estadual, no bairro Sulserra, em Três Passos, foi totalmente destelhada devido a chuva e aos fortes ventos que atingiram a região durante a madrugada desta segunda-feira (6).

O fato ocorreu por volta das 4h, momento em que a região estava sob alerta emitido pela Defesa Civil, para instabilidades com chuva pontualmente forte, raios, queda de granizo e rajadas de vento, além de risco alto para destelhamento.

No local moram quatro pessoas, um casal e seus dois filhos pequenos, sendo uma menina de um ano e um menino de três anos. Ninguém se feriu, no entanto, toda a mobília da residência foi perdida.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e esteve no local auxiliando na colocação de lonas a fim de proteger parte do teto na tentativa de abrigar os móveis.

 

 

 

