Casa é destelhada pelo vento em Três Passos

A casa de uma família, localizada próxima ao Presídio Estadual, no bairro Sulserra, em Três Passos, foi totalmente destelhada devido a chuva e aos fortes ventos que atingiram a região durante a madrugada desta segunda-feira (6).

O fato ocorreu por volta das 4h, momento em que a região estava sob alerta emitido pela Defesa Civil, para instabilidades com chuva pontualmente forte, raios, queda de granizo e rajadas de vento, além de risco alto para destelhamento.

No local moram quatro pessoas, um casal e seus dois filhos pequenos, sendo uma menina de um ano e um menino de três anos. Ninguém se feriu, no entanto, toda a mobília da residência foi perdida.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e esteve no local auxiliando na colocação de lonas a fim de proteger parte do teto na tentativa de abrigar os móveis.