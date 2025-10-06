Brigada Militar apreende grande quantidade de produtos de descaminho em Iraí

Na noite de sábado (04/10) e na madrugada de domingo (05/10), a Brigada Militar, por meio dos policiais militares do 37° Batalhão de Polícia Militar, realizou duas apreensões de diversos objetos oriundos de descaminho no município de Iraí.

Na primeira ocorrência, registrada na noite de sábado, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos e de informática, entre eles monitores, modens, roteadores, memórias, placas, caixas de som, TV Box, além de aparelhos celulares, fones de ouvido, películas, lâmpadas, perfumes importados e outros itens de valor comercial.

Na segunda ocorrência, durante a madrugada de domingo, foram apreendidos celulares, tablets, relógios, perfumes, bebidas importadas, brinquedos, produtos eletrônicos, cosméticos, acessórios diversos e medicamentos de origem estrangeira sem documentação fiscal.

Em ambas as ocorrências foi confeccionada Comunicação de Ocorrência Policial, e os envolvidos foram liberados após os procedimentos cabíveis.