Brigada Militar investiga tentativa de estupro e roubo a duas jovens no centro de Panambi

A Brigada Militar de Panambi atendeu, no início da madrugada deste sábado, 4, uma ocorrência de violência sexual e roubo na região central do município, nas proximidades da pista de skate, atrás da Feira do Produtor.

Conforme informações repassadas pelos policiais, moradores acionaram a guarnição após ouvirem gritos vindos do local. Ao chegar na área indicada, os agentes encontraram duas jovens, de 21 e 23 anos. Elas relataram que um homem havia se aproximado tentando iniciar uma conversa e, em seguida, passou a agir de forma violenta, tentando forçar uma delas a manter relação sexual.

Durante a tentativa de fuga das vítimas, o agressor ainda roubou dois aparelhos iPhone e um cartão bancário. Em buscas realizadas pela Brigada Militar nas imediações, um dos celulares e o cartão foram recuperados.

As jovens receberam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e, posteriormente, foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Panambi, onde foi registrado o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o autor do crime. Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras do sistema de videomonitoramento municipal serão analisadas. A suspeita é de que o homem seja da própria região.