Licitação para compra de 273 veículos e reboques para órgãos de segurança é destaque da Agenda Celic de 6 a 10 de outubro

Um pregão eletrônico para a aquisição de 273 veículos e reboques para órgãos de segurança estão entre os 34 processos previstos pela Central de Lic...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
06/10/2025 às 08h01
-

Um pregão eletrônico para a aquisição de 273 veículos e reboques para órgãos de segurança estão entre os 34 processos previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 6 a 10 de outubro. O valor total estimado no edital é de R$ 110,9 milhões, com critério de compra de menor preço. Os veículos atenderão a órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública (SSP): Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Brigada Militar.

O certame, dividido em seis lotes, abrange a aquisição de 155 camionetes 4x4 e 55 veículos SUV 4X4, ambos os modelos com potência mínima de 170cv e cor branca/preta. Também estão incluídos 50 camionetes 4x4 na cor verde BM; seis reboques para moto aquática, com capacidade mínima de carga de 1.500 quilos, compatível e com capacidade para fazer o transporte simultâneo de quatro motos aquáticas; três semirreboques do tipo prancha carrega tudo, com capacidade mínima de 23 mil quilos; e dois semirreboques caçamba basculante, para 20 mil quilos. O pregão eletrônico está agendado para terça-feira (7/10), às 9h30.

Ainda para a área de segurança, está prevista uma licitação na modalidade concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, na Região Metropolitana. A área coberta construída é composta por seis blocos principais totalizando 2.383,92 m². O edital também inclui a implantação de Praça Pública, com área de 9.743,27 m². A licitação, requisitada pela Brigada Militar, ocorre na quarta-feira (8/10), às 9h30. O valor total estimado da contratação é de R$ 19,5 milhões.

A Agenda Celic prevê, ainda, pregões eletrônicos para a aquisição de equipamentos para laboratório e materiais médico-hospitalares, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.



Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

Operação Dose Letal visa a retirar de circulação de bebidas alcoólicas adulteradas com foco em possível uso de metanol -Foto: Ascom Polícia Civil
Segurança Pública Há 29 minutos

Polícia Civil deflagra operação no combate à circulação de bebidas alcoólicas adulteradas

A Polícia Civil apreendeu 135 bebidas alcóolicas adulteradas, além de cigarros eletrônicos durante aoperação Dose Letal. A ação foi realizada no sá...

 (Foto: Agência Impacto)
Incêndio Residencial Há 2 horas

Casa é destruída por incêndio durante a madrugada em Itapiranga

Fogo atingiu completamente uma residência no interior do município; ninguém estava no local no momento do sinistro

 (Foto: Reprodução/ Observador Regional)
CRIME AMBIENTAL Há 2 horas

Estrangeiros são flagrados em pesca ilegal no Parque do Turvo

Ação da Brigada Militar flagra quatro estrangeiros em atividade ilegal no Rio Uruguai durante período de defeso

 (Foto: Arquivo Pessoal)
Temporal Intenso Há 4 horas

Casa é destelhada pelo vento em Três Passos

Família com duas crianças perdeu todos os móveis após temporal que atingiu a cidade na madrugada desta segunda-feira

 SES reforça que, mesmo após o encerramento da estratégia, as vacinas do calendário básico seguem disponíveis de forma contínua nas UBSs (Foto: Diones Roberto Becker)
Até 31 de outubro Há 18 horas

Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira

Ação tem como foco o resgate vacinal desse público

Economia
