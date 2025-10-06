Licitação para compra de 273 veículos e reboques para órgãos de segurança é destaque da Agenda Celic de 6 a 10 de outubro

Um pregão eletrônico para a aquisição de 273 veículos e reboques para órgãos de segurança estão entre os 34 processos previstos pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 6 a 10 de outubro. O valor total estimado no edital é de R$ 110,9 milhões, com critério de compra de menor preço. Os veículos atenderão a órgãos vinculados à Secretaria de Segurança Pública (SSP): Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Brigada Militar.

O certame, dividido em seis lotes, abrange a aquisição de 155 camionetes 4x4 e 55 veículos SUV 4X4, ambos os modelos com potência mínima de 170cv e cor branca/preta. Também estão incluídos 50 camionetes 4x4 na cor verde BM; seis reboques para moto aquática, com capacidade mínima de carga de 1.500 quilos, compatível e com capacidade para fazer o transporte simultâneo de quatro motos aquáticas; três semirreboques do tipo prancha carrega tudo, com capacidade mínima de 23 mil quilos; e dois semirreboques caçamba basculante, para 20 mil quilos. O pregão eletrônico está agendado para terça-feira (7/10), às 9h30.

Ainda para a área de segurança, está prevista uma licitação na modalidade concorrência eletrônica para a contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção da nova sede do 31º Batalhão da Polícia Militar, em Guaíba, na Região Metropolitana. A área coberta construída é composta por seis blocos principais totalizando 2.383,92 m². O edital também inclui a implantação de Praça Pública, com área de 9.743,27 m². A licitação, requisitada pela Brigada Militar, ocorre na quarta-feira (8/10), às 9h30. O valor total estimado da contratação é de R$ 19,5 milhões.

A Agenda Celic prevê, ainda, pregões eletrônicos para a aquisição de equipamentos para laboratório e materiais médico-hospitalares, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.





Texto: Ascom SPGG

Edição: Secom