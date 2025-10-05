Domingo, 05 de Outubro de 2025
Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira

Ação tem como foco o resgate vacinal desse público

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
05/10/2025 às 18h56
SES reforça que, mesmo após o encerramento da estratégia, as vacinas do calendário básico seguem disponíveis de forma contínua nas UBSs (Foto: Diones Roberto Becker)

Começa na segunda-feira (6/10), a Campanha Nacional de Multivacinação voltada para crianças e adolescentes com menos de 15 anos. A ação tem como foco o resgate vacinal desse público, garantindo que todas as doses do calendário básico estejam em dia. Aproximadamente 1,8 milhão de pessoas estão incluídas nesse perfil no Rio Grande do Sul.

A campanha se estende até 31 de outubro. O Dia D da Multivacinação, marcado para o sábado (18/10), contará com uma mobilização especial, com unidades abertas e equipes de saúde atuando para ampliar o acesso à imunização. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) reforça que, mesmo após o encerramento da estratégia, as vacinas do calendário básico seguem disponíveis de forma contínua nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), permitindo que pais e responsáveis atualizem a caderneta vacinal das crianças e dos adolescentes ao longo de todo o ano.

A orientação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) é que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente. Com isso, os profissionais das UBSs poderão avaliar quais imunizantes precisam ser aplicados, conforme a idade e o histórico vacinal.

Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece 19 vacinas para o público da campanha. Crianças menores de sete anos têm acesso a 16 tipos de imunizantes, enquanto os maiores de sete anos contam com oito vacinas, algumas já previstas em idades anteriores. A vacinação é seletiva, ou seja, será feita apenas quando houver necessidade de se completar o esquema vacinal ou se aplicar doses em atraso.

A campanha reforça que a proteção completa contra doenças imunopreveníveis só é garantida caso todas as doses recomendadas tenham sido aplicadas. Além disso, a estratégia contribui para melhorar as coberturas vacinais e manter sob controle doenças que podem ser evitadas por meio da vacinação.

 

