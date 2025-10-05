Domingo, 05 de Outubro de 2025
Quatro pessoas perdem a vida em acidente em Independência, no Noroeste do RS

Uma mulher está internada em estado grave

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
05/10/2025 às 18h15
Quatro pessoas perdem a vida em acidente em Independência, no Noroeste do RS
Tragédia ocorreu no começo da madrugada deste domingo (5/10) (Foto: Reprodução | Site Paulo Marques Notícias)

Um GM Cruze seguia no trajeto para Independência, quando o motorista perdeu o controle da direção ao passar pelo trevo de acesso ao Município de Alegria. Desgovernado, o carro saiu da pista e parou dentro do estádio de futebol situado às margens da RS-342, onde acabou destruído pelo fogo. A tragédia ocorreu no começo da madrugada deste domingo (5/10). As informações são do site Paulo Marques Notícias.

O automóvel, com placas de Alegria/RS, era ocupado por cinco pessoas. Duas mulheres e um homem morreram no local. Outro indivíduo chegou a ser socorrido, mas faleceu no Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio. Uma mulher está internada em estado grave.

O local foi isolado para o trabalho de perícia. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) registrou a ocorrência de trânsito.

 

