Domingo, 05 de Outubro de 2025
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores

Candidatos apontam altos salários e jornada como principais vantagens

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/10/2025 às 17h13
Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores
© Valter Campanato/Agência Brasil

Responsável por cerca de 80% da lotação das 3.652 vagas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025), o Distrito Federal atraiu um público específico. Servidores em busca de cargos melhores estão disputando a prova junto com iniciantes.

Os candidatos apontam os salários maiores que os atuais e a jornada de trabalho como atrativos para disputarem uma nova seleção. A possibilidade de converter um cargo temporário em definitivo também pesa na decisão.

Ocupante de um cargo temporário no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a arqueóloga Lívia Blandina, 40 anos, chegou cerca de duas horas antes da abertura dos portões para disputar uma vaga no Bloco Temático 2 do CNU (Cultura e Educação). Natural do interior de Pernambuco, ela mora em Brasília desde o ano passado, quando assumiu o posto temporário.

“Como fiz outro concurso no ano passado, praticamente terminei a prova e continuei estudando”, diz Blandina. “Já estou adaptada ao ritmo de estudos de quatro horas por dia, mas, especificamente para o CNU, estou me preparando desde julho”, continua.

Segundo a arqueóloga, a maior dificuldade é estudar conteúdos de estatística, cobrados na prova do Bloco 2.

Falta de crescimento

Mesmo servidores públicos com anos de carreira estão disputando a edição de 2025 do CNU. Professora concursada há 12 anos da rede pública de ensino do Distrito Federal, Rosana Silva, 42 anos, disputa um cargo no Bloco 5 (Administração). Segundo ela, a falta de perspectivas de crescimento na carreira e o fato de levar frequentemente trabalho para casa a convenceram a tentar uma vaga no governo federal.

“Sou professora desde os 30 anos e dou aula de português para 200 alunos. Tenho muita redação para corrigir em casa. Na verdade, trabalho mais em casa do que em sala de aula”, destaca.

Com tempo para estudar apenas aos fins de semana e feriados, ela faz um cursinho online e pretende continuar a se preparar para ser servidora do Poder Judiciário, independentemente se passar ou não no CNU.

Rosana Silva também reclama da falta de valorização profissional do professor e de um plano de carreira sólido na rede pública. “Tenho especialização e mestrado e ganho R$ 8 mil líquidos por mês. Um professor com doutorado recebe na faixa de R$ 13 mil líquidos. Parece muito para a maioria da população, mas é pouco para o tanto que o professor estuda e se prepara”, afirma.

Matemática

A segunda etapa do CNU também atrai o público tradicional de não servidores públicos em busca de uma oportunidade profissional. Recém-formado em direito, Fabiano Schelb, 32 anos, sonha em trabalhar num tribunal. Ele pretende aproveitar a predominância de conteúdo em direito do Bloco 7 (Justiça e Defesa) para tentar uma vaga no Poder Executivo enquanto, assim como Rosana, prepara-se ingressar no Poder Judiciário.

“Quem estudou direito naturalmente leva uma vantagem”, acredita Schelb, que chegou ao centro universitário na Asa Norte, em Brasília, por volta das 10h50. Ele diz que a experiência na primeira edição do CNU, no ano passado, ajudou-o, mas alerta para as dificuldades com questões de matemática.

“No ano passado, fui bem no conteúdo de direito e de português. Mas só acertei duas questões de matemática, que eu não sabia que seria cobrada daquela forma. Este ano, estou mais bem preparado”, relata o recém-formado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
SES reforça que, mesmo após o encerramento da estratégia, as vacinas do calendário básico seguem disponíveis de forma contínua nas UBSs (Foto: Diones Roberto Becker)
Até 31 de outubro Há 1 hora

Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira

Ação tem como foco o resgate vacinal desse público

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta

Período crítico permanece até quarta-feira

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra

Provas são realizadas em 228 cidades do país

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos

Estado tem o maior número de inscritos: mais de 108 mil

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Ministra Esther Dweck aposta em queda da abstenção no CNU

Ela ressalta que a segurança foi reforçada para impedir fraudes

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
27° Sensação
0.86 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Segunda
21° 12°
Terça
17° 11°
Quarta
22°
Quinta
23° 10°
Sexta
23° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 21 minutos

Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready
Saúde Há 1 hora

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília
Até 31 de outubro Há 1 hora

Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira
Futebol Há 1 hora

Gurias do Yucumã se despedem do Gauchão Feminino 2025
Geral Há 1 hora

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 697,144,60 +0,71%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias