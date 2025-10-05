Domingo, 05 de Outubro de 2025
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos

Estado tem o maior número de inscritos: mais de 108 mil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/10/2025 às 15h27
CNU: no Rio, candidatos buscam estabilidade e vida melhor para filhos
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Mais de 108 mil pessoas participam da primeira etapa de provas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025), no Rio de Janeiro, neste domingo (5). Além de ser o estado com o maior número de inscritos, o Rio também oferece a maior quantidade de vagas fora do Distrito Federal: 315 . Para atender a todos os participantes, 181 locais de prova foram preparados em diversas cidades do estado.

O candidato Carlos Eduardo do Nascimento chegou cedo ao campus da Faculdade Estácio, no centro da capital e aproveitou o tempo antes do fechamento dos portões para fazer uma última revisão em alguns resumos.

“A rotina de trabalho e estudos é um pouco complicada. Eu estudava quando chegava em casa ou em alguma brechinha no trabalho. Colocava alguma videoaula ou algum podcast e ouvia o conteúdo nesses momentos, ou na hora do almoço, no transporte de ida e volta."

Ele espera conseguir uma das 340 vagas do Bloco 9, de nível intermediário, que reúne as oportunidades de trabalho nas agências de regulação. Esse foi o bloco que mais atraiu interessados no Rio de Janeiro, com mais de 26 mil inscrições homologadas.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por exemplo, oferecem vagas no estado. A possibilidade de assumir um cargo público sem precisar mudar de endereço atraiu candidatos como Stephani Pereira.

“Eu sou enfermeira, mas não gosto de trabalhar na área. Já mudei para a área administrativa e sou feliz nela, quero continuar. O que mais me interessa no concurso é a estabilidade e a oportunidade de oferecer uma vida melhor para o meu filho. Eu já passei em um concurso para fora do estado, mas não pude me deslocar e também prefiro ficar no Rio para não impactar a vida dele”, contou.

Meiriane de Sousa também tem o filho como principal motivação. Ela é bacharel em direito, mas precisou abdicar da carreira para cuidar do menino, que tem autismo de nível 2. Ela vê o CNU como uma oportunidade de voltar a ter um trabalho remunerado, com mais segurança e benefícios.

"A preparação para o concurso quando a gente é mãe, especialmente no meu caso, já que meu filho tem autismo, é mais difícil, mas eu já venho estudando há algum tempo. O lugar que mais me interessa é a ANS, porque eu gosto da área da saúde e já fui estagiária lá e gostava muito.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
SES reforça que, mesmo após o encerramento da estratégia, as vacinas do calendário básico seguem disponíveis de forma contínua nas UBSs (Foto: Diones Roberto Becker)
Até 31 de outubro Há 1 hora

Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira

Ação tem como foco o resgate vacinal desse público

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta

Período crítico permanece até quarta-feira

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores

Candidatos apontam altos salários e jornada como principais vantagens

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra

Provas são realizadas em 228 cidades do país

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Ministra Esther Dweck aposta em queda da abstenção no CNU

Ela ressalta que a segurança foi reforçada para impedir fraudes

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
27° Sensação
0.86 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Segunda
21° 12°
Terça
17° 11°
Quarta
22°
Quinta
23° 10°
Sexta
23° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 21 minutos

Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready
Saúde Há 1 hora

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília
Até 31 de outubro Há 1 hora

Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira
Futebol Há 1 hora

Gurias do Yucumã se despedem do Gauchão Feminino 2025
Geral Há 1 hora

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 697,144,60 +0,71%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias