Homem comercializando entorpecentes é preso em Taquaruçu do Sul

A guarnição da Brigada Militar (BM) flagrou um indivíduo, de 35 anos, comercializando entorpecentes na noite de sexta-feira (3/10), em Taquaruçu do Sul.
Na ação, de acordo com o 37º BPM, foram apreendidas 14 buchas de cocaína, R$ 652 em dinheiro e um aparelho celular.
O preso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para realização dos procedimentos legais.
