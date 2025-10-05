Domingo, 05 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Homem comercializando entorpecentes é preso em Taquaruçu do Sul

Fato foi registrado na noite de sexta-feira (3/10)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
05/10/2025 às 10h51
Policiais militares apreenderam cocaína, dinheiro e um aparelho celular (Foto: Divulgação | 37º BPM)

A guarnição da Brigada Militar (BM) flagrou um indivíduo, de 35 anos, comercializando entorpecentes na noite de sexta-feira (3/10), em Taquaruçu do Sul.

Na ação, de acordo com o 37º BPM, foram apreendidas 14 buchas de cocaína, R$ 652 em dinheiro e um aparelho celular.

O preso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para realização dos procedimentos legais.

 

