Jovem com mandado judicial em seu desfavor é preso com droga em Frederico Westphalen

Homem foi encaminhado à Polícia Civil para o registro da ocorrência

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
05/10/2025 às 10h27
Jovem com mandado judicial em seu desfavor é preso com droga em Frederico Westphalen
Na ação, foram apreendidas 390 gramas de maconha, um rádio comunicador, um telefone celular e duas balanças de precisão (Foto: Divulgação | 37º BPM)

Na tarde de sexta-feira (3/10), policiais militares prenderam um indivíduo de 19 anos por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas 390 gramas de maconha, um rádio comunicador, um telefone celular, duas balanças de precisão, uma tesoura e R$ 50 em espécie.

Segundo o 37º BPM, o jovem também possuía em seu desfavor um mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário.

O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
