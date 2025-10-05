Domingo, 05 de Outubro de 2025
Defesa Civil alerta para previsão de tempestades e de chuvas intensas no Rio Grande do Sul

Também são esperadas rajadas de vento, granizo e descargas elétricas

Por: Editoria Local Fonte: SECOM-RS
05/10/2025 às 10h18 Atualizada em 05/10/2025 às 10h24
Defesa Civil alerta para previsão de tempestades e de chuvas intensas no Rio Grande do Sul
Temporais iniciam pelas áreas da Campanha, Sul e Oeste, indo em direção ao Centro, Noroeste e Missões (Imagem: Divulgação | Defesa Civil)

Entre a tarde e a noite de domingo (5/10), o deslocamento de uma frente fria deve provocar tempestades com granizo grande, rajadas de vento entre 70 e 90km/h, com potencial para ultrapassar os 100km/h, descargas elétricas e chuva forte nas regiões Oeste, Campanha e Sul. Os acumulados variam entre 30 e 80 milímetros (mm) por dia. Os temporais iniciam pelas áreas da Campanha, Sul e Oeste, indo em direção ao Centro, Noroeste e Missões no decorrer da noite.

Na região Sul, algumas tempestades podem também ocorrer na manhã de domingo, com potencial de rajadas de vento de até 90km/h.

Ao longo da segunda-feira (6/10), o sistema segue avançando pelo Rio Grande do Sul, causando chuva pontualmente intensa, raios, eventual queda de granizo e rajadas de vento que podem ultrapassar os 80km/h associadas às instabilidades.

Os acumulados variam entre 30 e 70mm por dia, e pontuais de 90mm/dia no Centro e nas Missões. A partir da tarde, o tempo começa a se estabilizar nas áreas do Sul, Campanha, Oeste e Litoral Sul, com a entrada de um sistema de alta pressão por essas regiões.

A tendência é que, na terça-feira (7/10), ainda haja condição para chuva fraca e maior nebulosidade nas regiões Noroeste, Norte, Nordeste, Serra e Litoral Norte. No decorrer do dia, gradualmente o tempo firme volta a predominar em todas as regiões do Estado, devido ao avanço de um sistema de alta pressão, que deve ocasionar a queda das temperaturas. O mar fica agitado próximo à costa gaúcha.

São esperados acumulados entre 50 e 100mm, e pontuais de até 120mm nas regiões Oeste, Campanha, Centro e Sul. No restante do Estado, são previstos volumes de 10 a 50mm.

 

