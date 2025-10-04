Sábado, 04 de Outubro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas neste domingo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/10/2025 às 20h22
CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação informou neste sábado (4) que os cartões de confirmação do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram atualizados e, agora, trazem a numeração da sala de prova do candidato.

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas objetivas da segunda edição do CNU neste domingo (5).

>> Saiba o que levar para a prova

O ministério afirma que não houve mudança em relação aos locais de prova. "O endereço, o andar e até mesmo a sala permanecem rigorosamente os mesmos", afirma, em nota.

De acordo com o governo, por razões de segurança, o número da sala aparecia apenas de forma codificada. Com a atualização, essa informação aparece de forma explícita no Cartão de Confirmação de Inscrição

Ainda segundo a pasta, os candidatos estão recebendo SMS da FGV, banca do concurso, informando sobre a atualização.

A orientação é que as pessoas acessem novamente o cartão de confirmação para ter a informação completa. Entretanto, se o candidato chegar no local da prova com o cartão anterior, ele também conseguirá se localizar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 4 horas

Receita da Sorte vai distribuir prêmios extras de R$ 1 mil em outubro

O mês de outubro será especial no Receita da Sorte, modalidade de prêmios instantâneos do Nota Fiscal Gaúcha (NFG). No total, os inscritos no prog...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

EBC celebra Mês das Crianças com programação especial

Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais

 Contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora consumidos (Foto: Diones Roberto Becker).
Conta de consumo Há 10 horas

ANEEL reduz bandeira para vermelha patamar 1 na conta de luz em outubro

Nova bandeira representa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro

 No começo da próxima semana, a frente fria avança e provoca precipitações em praticamente todo o RS (Foto: Diones Roberto Becker)
Clima Há 11 horas

Próximos dias deverão ser de instabilidade no Rio Grande do Sul

Previsão é do Boletim Integrado Agrometeorológico nº 40/2025

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 12 horas

CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar

Candidato deve consultar local de prova e lista oficial de documentos

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 29°
23° Sensação
1.66 km/h Vento
87% Umidade
100% (2.78mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Domingo
32° 16°
Segunda
20° 12°
Terça
18° 10°
Quarta
23°
Quinta
24°
Últimas notícias
Esportes Há 41 minutos

Brasil perde outra vez e cai no Mundial sub-20 ainda na primeira fase
Geral Há 55 minutos

CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala
Saúde Há 1 hora

Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
Esportes Há 2 horas

Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D
Saúde Há 3 horas

São Paulo confirma segunda morte por ingestão de metanol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 692,292,99 +0,01%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6843 (03/10/25)
04
14
45
71
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3503 (03/10/25)
01
04
06
07
08
10
11
12
14
15
16
18
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias