Receita da Sorte vai distribuir prêmios extras de R$ 1 mil em outubro

O mês de outubro será especial no Receita da Sorte, modalidade de prêmios instantâneos do Nota Fiscal Gaúcha (NFG). No total, os inscritos no programa concorrerão a R$ 875 mil. Todos os dias, serão sorteados 550 prêmios de R$ 50 e um de R$ 500. Com isso, serão R$ 28 mil distribuídos diariamente.
Na semana entre 6 e 12 de outubro, semana do Dia das Crianças, as chances de ganhar um dinheiro extra aumentam: além dos prêmios tradicionais, uma premiação de R$ 1 mil será sorteada a cada dia.
“O comércio está mais movimentado nesta época por conta das compras de presentes para as crianças. A semana de prêmios especiais é um incentivo para que a população peça o CPF na nota fiscal e, com isso, tenha a chance de ganhar valores em dinheiro”, explica o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.
Para participar dos sorteios, é preciso que a pessoa esteja inscrita no Nota Fiscal Gaúcha e tenha o aplicativo instalado no celular. A cada compra feita com CPF na nota, o documento fiscal aparece na aba Receita da Sorte. Basta clicar nela para concorrer, e o resultado sai na hora.
O procedimento precisa ser feito no mesmo dia da aquisição do produto. Para que a pessoa seja premiada, é preciso haver uma combinação que envolve a soma de dígitos do CPF, da nota fiscal, da data e da hora da autorização. As premiações ficam disponíveis para resgate no site ou no aplicativo do NFG, na aba Meus Prêmios.
Conheça as vantagens do NFG
Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, busca fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, o que contribui para combater a concorrência desleal e a informalidade.
Os cidadãos participantes podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:
Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz
Edição: Secom