Receita da Sorte vai distribuir prêmios extras de R$ 1 mil em outubro

O mês de outubro será especial no Receita da Sorte, modalidade de prêmios instantâneos do Nota Fiscal Gaúcha (NFG). No total, os inscritos no programa concorrerão a R$ 875 mil. Todos os dias, serão sorteados 550 prêmios de R$ 50 e um de R$ 500. Com isso, serão R$ 28 mil distribuídos diariamente.

Na semana entre 6 e 12 de outubro, semana do Dia das Crianças, as chances de ganhar um dinheiro extra aumentam: além dos prêmios tradicionais, uma premiação de R$ 1 mil será sorteada a cada dia.

“O comércio está mais movimentado nesta época por conta das compras de presentes para as crianças. A semana de prêmios especiais é um incentivo para que a população peça o CPF na nota fiscal e, com isso, tenha a chance de ganhar valores em dinheiro”, explica o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.

Para participar dos sorteios, é preciso que a pessoa esteja inscrita no Nota Fiscal Gaúcha e tenha o aplicativo instalado no celular. A cada compra feita com CPF na nota, o documento fiscal aparece na aba Receita da Sorte. Basta clicar nela para concorrer, e o resultado sai na hora.

O procedimento precisa ser feito no mesmo dia da aquisição do produto. Para que a pessoa seja premiada, é preciso haver uma combinação que envolve a soma de dígitos do CPF, da nota fiscal, da data e da hora da autorização. As premiações ficam disponíveis para resgate no site ou no aplicativo do NFG, na aba Meus Prêmios.

Conheça as vantagens do NFG

Com 4,2 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas fiscais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, busca fazer com que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, o que contribui para combater a concorrência desleal e a informalidade.

Os cidadãos participantes podem obter diferentes vantagens. Confira os detalhes sobre cada modalidade:

Sorteios mensais: ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.

Receita da Sorte: distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

Receita Certa: distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

Bom Cidadão: é um desconto automático no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

Repasse a entidades: na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro – são R$ 21 milhões encaminhados por ano. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

Texto: Bibiana Dihl/Ascom Sefaz

Edição: Secom