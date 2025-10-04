Caminhoneiro escapa ileso de colisão traseira na ERS-210 em São Martinho

Conforme informações da Rádio 91.5 de São Martinho, o caminhão que trafegava à frente reduziu a velocidade para cruzar sobre um quebra-molas quando foi atingido na parte traseira por outro veículo de carga, que seguia na mesma direção. O fato aconteceu na madrugada deste sábado (4/10), próximo ao pórtico de entrada da cidade.

O forte impacto provocou danos expressivos na cabine da carreta. Mesmo assim, o motorista conseguiu sair ileso. O condutor do caminhão que transitava à frente também não se feriu.

O trânsito no local do acidente ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência pelo Pelotão Rodoviário de Santo Augusto.

