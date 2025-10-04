ANEEL reduz bandeira para vermelha patamar 1 na conta de luz em outubro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a bandeira vermelha patamar 1 irá vigorar no mês de outubro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
A nova bandeira tarifária representa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.
De acordo com a ANEEL, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.
— Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro — diz a agência.
A ANEEL informou ainda que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro. — Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta — acrescentou.
