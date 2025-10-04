Sábado, 04 de Outubro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Próximos dias deverão ser de instabilidade no Rio Grande do Sul

Previsão é do Boletim Integrado Agrometeorológico nº 40/2025

Por: Editoria Local Fonte: SEAPI-RS
04/10/2025 às 09h52
Próximos dias deverão ser de instabilidade no Rio Grande do Sul
No começo da próxima semana, a frente fria avança e provoca precipitações em praticamente todo o RS (Foto: Diones Roberto Becker)

Os próximos dias serão marcados por instabilidade na maior parte do Rio Grande do Sul, com ocorrência de chuva fraca a moderada. A previsão é do Boletim Integrado Agrometeorológico nº 40/2025, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

De acordo com o boletim, os volumes de chuva devem variar, em geral, entre 30 e 100 milímetros (mm) na maior parte do Estado. Em áreas isoladas da Fronteira Oeste, os acumulados podem ultrapassar os 100mm. Já nas regiões Nordeste e Sudeste, a expectativa é de chuvas mais fracas, com totais que não devem passar dos 50mm.

- Sábado (4/10): a instabilidade se espalha para outras regiões, acompanhada de elevação das temperaturas.

- Domingo (5/10): a chegada de uma frente fria reforça as chuvas, principalmente no extremo Sul.

- Segunda (6/10) e terça-feira (7/10): o sistema avança e provoca precipitações em praticamente todo o território gaúcho.

- Quarta-feira (8/10): o tempo começa a se estabilizar no Centro e Sul, com declínio das temperaturas em todas as regiões.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora consumidos (Foto: Diones Roberto Becker).
Conta de consumo Há 2 horas

ANEEL reduz bandeira para vermelha patamar 1 na conta de luz em outubro

Nova bandeira representa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar

Candidato deve consultar local de prova e lista oficial de documentos

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 12 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

 © Wilson Dias/Agência Brasil
Geral Há 16 horas

Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa

Profissionais são da Agência Brasil e da TV Brasil
Geral Há 18 horas

Polícia prende suspeito de adulterar bebidas alcoólicas em São Paulo

Homem vendia garrafas, tampas, rótulos, caixas e selos falsificados

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
3.33 km/h Vento
74% Umidade
100% (2.78mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Domingo
32° 16°
Segunda
20° 12°
Terça
18° 10°
Quarta
23°
Quinta
24°
Últimas notícias
Saúde Há 58 minutos

Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
Economia Há 58 minutos

Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Saúde Há 1 hora

Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde
Região Celeiro Há 2 horas

Caminhoneiro escapa ileso de colisão traseira na ERS-210 em São Martinho
Conta de consumo Há 2 horas

ANEEL reduz bandeira para vermelha patamar 1 na conta de luz em outubro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 689,753,78 -0,36%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6843 (03/10/25)
04
14
45
71
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3503 (03/10/25)
01
04
06
07
08
10
11
12
14
15
16
18
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias