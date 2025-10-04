Próximos dias deverão ser de instabilidade no Rio Grande do Sul

No começo da próxima semana, a frente fria avança e provoca precipitações em praticamente todo o RS (Foto: Diones Roberto Becker)

Os próximos dias serão marcados por instabilidade na maior parte do Rio Grande do Sul, com ocorrência de chuva fraca a moderada. A previsão é do Boletim Integrado Agrometeorológico nº 40/2025, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

De acordo com o boletim, os volumes de chuva devem variar, em geral, entre 30 e 100 milímetros (mm) na maior parte do Estado. Em áreas isoladas da Fronteira Oeste, os acumulados podem ultrapassar os 100mm. Já nas regiões Nordeste e Sudeste, a expectativa é de chuvas mais fracas, com totais que não devem passar dos 50mm.

- Sábado (4/10): a instabilidade se espalha para outras regiões, acompanhada de elevação das temperaturas.

- Domingo (5/10): a chegada de uma frente fria reforça as chuvas, principalmente no extremo Sul.

- Segunda (6/10) e terça-feira (7/10): o sistema avança e provoca precipitações em praticamente todo o território gaúcho.

- Quarta-feira (8/10): o tempo começa a se estabilizar no Centro e Sul, com declínio das temperaturas em todas as regiões.

