Motorista fica gravemente ferido após capotamento de carro na RS-342, na Região Noroeste

Homem foi arremessado para fora do veículo durante o capotamento na rodovia que liga Independência e Três de Maio (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros)

O condutor de uma VW Parati foi socorrido pelos bombeiros em estado grave e o encaminharam ao Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio. Único ocupante, o homem foi ejetado para fora do veículo durante o capotamento registrado na RS-342 – trecho entre Independência e Três de Maio.

O acidente de trânsito ocorreu na madrugada deste sábado (4/10). As informações são do site Paulo Marques Notícias.

