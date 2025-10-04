Sábado, 04 de Outubro de 2025
Motorista fica gravemente ferido após capotamento de carro na RS-342, na Região Noroeste

Acidente de trânsito ocorreu na madrugada deste sábado (4/10)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
04/10/2025 às 09h49
Motorista fica gravemente ferido após capotamento de carro na RS-342, na Região Noroeste
Homem foi arremessado para fora do veículo durante o capotamento na rodovia que liga Independência e Três de Maio (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros)

O condutor de uma VW Parati foi socorrido pelos bombeiros em estado grave e o encaminharam ao Hospital São Vicente de Paulo, em Três de Maio. Único ocupante, o homem foi ejetado para fora do veículo durante o capotamento registrado na RS-342 – trecho entre Independência e Três de Maio.

O acidente de trânsito ocorreu na madrugada deste sábado (4/10). As informações são do site Paulo Marques Notícias.

 

