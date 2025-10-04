Sábado, 04 de Outubro de 2025
CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar

Candidato deve consultar local de prova e lista oficial de documentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/10/2025 às 09h38
CNU 2025: 760 mil fazem a prova no domingo; saiba o que levar
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Neste domingo (5), 760 mil candidatos deverão comparecer aos locais de prova para participarem da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) . O chamado “Enem dos Concursos” oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

Os participantes devem ficar atentos ao horário de início do certame e fechamento dos portões, aos locais de prova e trajetos para acessá-los, além dos itens obrigatórios e proibidos pela organização do CNU. A prova será aplicada em 1.294 locais em 228 cidades.

O certame é organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Assista reportagem do telejornal Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre a aplicação do CNU

Confira abaixo as principais informações para quem vai fazer o CNU 2025:

Locais de prova

Para evitar atrasos no dia da prova, o MGI e a FGV recomendam que os inscritos consultem com antecedência o cartão de confirmação, que está disponível no site do CNU 2025 . É necessário também calcular o tempo de deslocamento e sair de casa com antecedência, considerando que o trânsito próximo aos locais de prova costuma ficar intenso em razão do grande número de participantes.

O cartão traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

Horários

Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico).

No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Documentos

Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto . Também serão aceitos documentos em formato digital, desde que apresentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias.

São considerados documentos oficiais:

  • carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares;
  • carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);
  • passaporte brasileiro;
  • certificado de reservista;
  • carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
  • carteira de trabalho;
  • carteira nacional de habilitação.

O que levar:

  • Documento oficial com foto;
  • Caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente;
  • Cartão de confirmação. Não é obrigatório levar impresso, mas recomenda-se para facilitar a localização;
  • É permitido levar água e alimentos de consumo rápido, desde que em embalagens transparentes e sem rótulo.

O que não levar:

  • aparelhos eletrônicos (celulares, relógios, fones, tablets). Esses itens devem ser entregues aos fiscais para lacre em envelope individual;
  • óculos escuros, chapéus, lápis, borracha, corretivo e demais objetos não previstos em edital ;
  • alimentos em embalagens que não sejam transparentes e bebidas em recipientes que não permitam a visualização do conteúdo.

Cronograma

Data da prova objetiva: domingo, 5 de outubro

  • Nível superior - das 13h às 18h
  • Nível intermediário - das 13h às 16h30

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília.

Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro.

Prova discursiva: 7 de dezembro.

Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026.

