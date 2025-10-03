Sexta, 03 de Outubro de 2025
AGU pede que redes sociais removam desinformação sobre CNU 2025

Ofícios foram enviados ao Google e à Meta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/10/2025 às 19h02
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu nesta sexta-feira (3) às plataformas que operam as redes sociais a adoção de medidas para coibir a desinformação e golpes envolvendo as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) , que serão realizadas no próximo domingo (5).

Os ofícios foram enviados ao Google e à Meta, empresa que controla o Instagram, Facebook e WhatsApp.

A AGU recomendou a remoção de eventual propaganda enganosa e aplicativos ilegais que façam menção ao CNU . O órgão também quer a retirada de postagens com uso indevido da logomarca e dos links oficiais do governo federal.

A Advocacia-Geral da União argumentou que as medidas são necessárias para combater possíveis fraudes durante o período de realização do exame .

“Tais práticas exploram a vulnerabilidade dos milhares de inscritos e de seus familiares, comprometem a segurança informacional e fragilizam a confiança social em políticas públicas legítimas, tal como o ingresso no serviço público por meio de um concurso público de âmbito nacional”, afirmou a AGU.

No próximo domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova em todo o país . Na edição deste ano, o CNU oferece 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

© Wilson Dias/Agência Brasil
