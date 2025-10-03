Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões
03/10/2025 às 17h48
O governo do Estado está investindo R$ 28,3 milhões em novas obras iniciadas em 28 escolas estaduais. A execução dos trabalhos é da Secretaria de Obras Públicas (SOP). As instituições estão distribuídas em 23 municípios e são atendidas pela Contratação Simplificada (CS), modelo mais ágil para a execução de trabalhos nos prédios públicos estaduais.
Os resultados agora são visíveis: mais manutenções e construções sendo realizadas e entregues, maior agilidade para atender às demandas e novas formas de investir. O governo do Estado está presente na educação gaúcha.
As 28 obras tiveram início nos meses de julho, agosto e setembro. Porto Alegre é o município com maior número de escolas contempladas (5) e com maior volume de investimento (R$ 7 milhões). O Colégio Estadual (CE) Paula Soares recebeu o maior recurso, R$ 3,1 milhões.
Na CS, as licitações são realizadas por lotes de escolas, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). A principal vantagem desse modelo é a redução de prazos. O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos, por exemplo, caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90 dias.
Instituições atendidas por meio da CS
Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Tekoa Guapoy, em Barra do Ribeiro:
Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Tekoa Guapoy, em Barra do Ribeiro
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 459,6 mil
Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
Início: 1º de setembro
Prazo: 150 dias
Endereço: BR-116, km 342
Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) São Francisco de Sales, em Campo Novo
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 1,4 milhão
Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa
Início: 1° de setembro
Prazo: 120 dias
Endereço: Rua Redentora, 298, bairro Centro
Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Herlita Silveira Teixeira - CIEP, em Cidreira
Obra: recuperação das esquadrias, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 683 mil
Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
Início: 11 de setembro
Prazo: 240 dias
Endereço: Rua Aparício Brandino de Oliveira, 1.115, bairro Centro
EEEM Cecília Meireles, em Coronel Bicaco
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes e dos forros
Investimento: R$ 1,3 milhão
Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa
Início: 8 de setembro
Prazo: 120 dias
Endereço: Rua Francisco Manoel Diniz, 957
EEEF Sergipe, em Eldorado do Sul
Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 290 mil
Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
Início: 20 de agosto
Prazo: 90 dias
Endereço: Rua Pedro Rabelo Cézar, 14
EEEM Eldorado do Sul, em Eldorado do Sul
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 1,1 milhão
Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
Início: 26 de agosto
Prazo: 300 dias
Endereço: Rua América, 300
EEEM Professor Américo Braga, em Eldorado do Sul
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 1,3 milhão
Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
Início: 21 de agosto
Prazo: 300 dias
Endereço: Rodovia dos Romeiros, 658, bairro Cinquentenário
EEEF Professor Targa, em Flores da Cunha
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 2 milhões
Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
Início: 25 de agosto
Prazo: 360 dias
Endereço: Rua Raimundo Montanari, 1.110, bairro Centro
Instituto de Educação (IE) Ernesto Ferreira Maia, em Fontoura Xavier
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 383,9 mil
Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo
Início: 8 de setembro
Prazo: 180 dias
Endereço: Avenida Jordão Pinto, 2.182
EEEF Souza Ramos, em Getúlio Vargas
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 1,4 milhão
Fiscalização: 15ª Crop, de Erechim
Início: 2 de setembro
Prazo: 240 dias
Endereço: via Sananduva Souza Ramos, 1
Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Doutor Solon Tavares, em Guaíba
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 1,3 milhão
Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
Início: 4 de agosto
Prazo: 300 dias
Endereço: Rua Santa Maria, 2.300
EEEM Bandeirante, em Guaporé
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 965,7 mil
Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo
Início: 4 de setembro
Prazo: 300 dias
Endereço: Rua Senador Salgado Filho, 585, bairro Centro
EEEM Visconde de Cerro Alegre, em Inhacorá
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 891,2 mil
Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo
Início: 4 de setembro
Prazo: 90 dias
Endereço: Rua Celeste Rolim de Moura, 711, bairro Centro
EEEF Pedro Adams Filho, em Novo Hamburgo
Obra: recuperação da cobertura, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 693 mil
Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
Início: 9 de setembro
Prazo: 180 dias
Endereço: Rua Mem de Sá, 160
IE 22 de Maio, em Palmitinho
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 575,5 mil
Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa
Início: 15 de setembro
Prazo: 300 dias
Endereço: Rua Almirante Barroso, 35
CE Joaquim Fagundes dos Reis, em Passo Fundo
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 1,1 milhão
Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo
Início: 2 de setembro
Prazo: 360 dias
Endereço: Avenida Brasil Oeste, 1.241
EEEF Nossa Senhora Aparecida, em Pelotas
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 528,5 mil
Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
Início: 10 de setembro
Prazo: 180 dias
Endereço: Rua Doutor Frederico Bastos, 588
CE Paula Soares, em Porto Alegre
Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
Investimento: R$ 3,1 milhões
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Início: 8 de setembro
Prazo: 300 dias
Endereço: Rua General Auto, 68, bairro Centro Histórico
EEEF Doutor Martins Costa Júnior, em Porto Alegre
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 2,6 milhões
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Início: 13 de agosto
Prazo: 300 dias
Endereço: Rua Dona Firmina, 1.377, bairro Partenon
EEEF Professora Luiza Teixeira Lauffer, em Porto Alegre
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 1,1 milhão
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Início: 28 de julho
Prazo: 300 dias
Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 201, bairro Rubem Berta
EEIEF Ka Aguy Miri, em Porto Alegre
Obra: recuperação das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
Investimento: R$ 88 mil
Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
Início: 4 de agosto
Prazo: 90 dias
Endereço: estrada José Cardoso da Costa, 1.500
EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul
Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
Investimento: R$ 111,4 mil
Fiscalização: 6ª Crop, de Santa Cruz do Sul
Início: 24 de setembro
Prazo: 90 dias
Endereço: Rua Carlos Swarowsky, 401
CE Tancredo Neves, em Santa Maria
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
Investimento: R$ 1,3 milhão
Fiscalização: 8ª Crop, de Santa Maria
Início: 16 de setembro
Prazo: 210 dias
Endereço: Rua Armin Schvarcz, s/n, bairro Tancredo Neves
EEEF São Nicolau, em São Nicolau
Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 1,1 milhão
Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo
Início: 8 de setembro
Prazo: 150 dias
Endereço: Rua Dario Maciel Gomes, 888
EEEF Bela Vista, em Sapucaia do Sul
Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
Investimento: R$ 179,2 mil
Fiscalização: 11ª Crop, de Canoas
Início: 1° de setembro
Prazo: 90 dias
Endereço: Rua Arlindo José Gross, 242, bairro Bela Vista
EEEM José Quartiero, em Torres
Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
Investimento: R$ 680,8 mil
Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
Início: 11 de setembro
Prazo: 240 dias
Endereço: Avenida Independência, 1.590, bairro Jardim Eldorado
EEEM Nossa Senhora Aparecida, em Tramandaí
Obra: recuperação das esquadrias, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
Investimento: R$ 548,7 mil
Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
Início: 11 de setembro
Prazo: 120 dias
Endereço: Rua Dois, 236
Texto: Ariel Engster/Ascom SOP Edição: Secom
