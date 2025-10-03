Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões

Escola Professora Luiza Teixeira Lauffer, em Porto Alegre, é uma das 28 instituições em obras por meio do CS -Foto: Divulgação SOP

O governo do Estado está investindo R$ 28,3 milhões em novas obras iniciadas em 28 escolas estaduais. A execução dos trabalhos é da Secretaria de Obras Públicas (SOP). As instituições estão distribuídas em 23 municípios e são atendidas pela Contratação Simplificada (CS), modelo mais ágil para a execução de trabalhos nos prédios públicos estaduais.

Os números mostram que o Estado está diferente. Após anos sem sequer conseguir pagar salários em dia, o Rio Grande do Sul voltou a ser capaz de fazer investimentos após as contas serem recuperadas no primeiro governo de Eduardo Leite. Com isso, foi possível alcançar R$ 1 bilhão em recursos destinados a obras em 2025 e realizar manutenções em 400 escolas estaduais durante a atual gestão, iniciada em 2023 . Na educação, área tratada como prioridade pelo governador, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Os resultados agora são visíveis: mais manutenções e construções sendo realizadas e entregues, maior agilidade para atender às demandas e novas formas de investir. O governo do Estado está presente na educação gaúcha.

As 28 obras tiveram início nos meses de julho, agosto e setembro. Porto Alegre é o município com maior número de escolas contempladas (5) e com maior volume de investimento (R$ 7 milhões). O Colégio Estadual (CE) Paula Soares recebeu o maior recurso, R$ 3,1 milhões.

Na CS, as licitações são realizadas por lotes de escolas, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). A principal vantagem desse modelo é a redução de prazos. O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos, por exemplo, caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90 dias.

Instituições atendidas por meio da CS

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 459,6 mil

Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba

Início: 1º de setembro

Prazo: 150 dias

Endereço: BR-116, km 342

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) São Francisco de Sales, em Campo Novo

Escola São Francisco de Sales, em Campo Novo, com obras das esquadrias, da cobertura e das instalações hidrossanitárias -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 1,4 milhão

Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa

Início: 1° de setembro

Prazo: 120 dias

Endereço: Rua Redentora, 298, bairro Centro

Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Herlita Silveira Teixeira - CIEP, em Cidreira

Obra: recuperação das esquadrias, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 683 mil

Fiscalização: 18ª Crop, de Osório

Início: 11 de setembro

Prazo: 240 dias

Endereço: Rua Aparício Brandino de Oliveira, 1.115, bairro Centro

EEEM Cecília Meireles, em Coronel Bicaco

Na escola Cecília Meireles, em Coronel Bicaco, ocorrem obras de recuperação das esquadrias, da cobertura e de impermeabilização -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes e dos forros

Investimento: R$ 1,3 milhão

Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa

Início: 8 de setembro

Prazo: 120 dias

Endereço: Rua Francisco Manoel Diniz, 957

EEEF Sergipe, em Eldorado do Sul

Escola Sergipe, em Eldorado do Sul, com obras de pisos, de paredes e de forros -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 290 mil

Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba

Início: 20 de agosto

Prazo: 90 dias

Endereço: Rua Pedro Rabelo Cézar, 14

EEEM Eldorado do Sul, em Eldorado do Sul

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 1,1 milhão

Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba

Início: 26 de agosto

Prazo: 300 dias

Endereço: Rua América, 300

EEEM Professor Américo Braga, em Eldorado do Sul

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 1,1 milhão

Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba

Início: 20 de agosto

Prazo: 300 dias

Endereço: Rua Acesso Adiles Rodrigues Pereira, 200

CE São Tiago, em Farroupilha

Colégio Estadual São Tiago, em Farroupilha, recebe investimento de R$ 1,3 milhão -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas

Investimento: R$ 1,3 milhão

Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul

Início: 21 de agosto

Prazo: 300 dias

Endereço: Rodovia dos Romeiros, 658, bairro Cinquentenário

EEEF Professor Targa, em Flores da Cunha

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 2 milhões

Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul

Início: 25 de agosto

Prazo: 360 dias

Endereço: Rua Raimundo Montanari, 1.110, bairro Centro

Instituto de Educação (IE) Ernesto Ferreira Maia, em Fontoura Xavier

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 383,9 mil

Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo

Início: 8 de setembro

Prazo: 180 dias

Endereço: Avenida Jordão Pinto, 2.182

EEEF Souza Ramos, em Getúlio Vargas

O bra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 1,4 milhão

Fiscalização: 15ª Crop, de Erechim

Início: 2 de setembro

Prazo: 240 dias

Endereço: via Sananduva Souza Ramos, 1

Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Doutor Solon Tavares, em Guaíba

Escola Doutor Solon Tavares, em Guaíba, recebe R$ 1,3 milhão em recursos para obras de revitalização -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 1,3 milhão

Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba

Início: 4 de agosto

Prazo: 300 dias

Endereço: Rua Santa Maria, 2.300

EEEM Bandeirante, em Guaporé

Pintura da sala de aula da EEEM Bandeirante, em Guaporé -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 965,7 mil

Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo

Início: 4 de setembro

Prazo: 300 dias

Endereço: Rua Senador Salgado Filho, 585, bairro Centro

EEEM Visconde de Cerro Alegre, em Inhacorá

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 891,2 mil

Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo

Início: 4 de setembro

Prazo: 90 dias

Endereço: Rua Celeste Rolim de Moura, 711, bairro Centro

EEEF Pedro Adams Filho, em Novo Hamburgo

Obra: recuperação da cobertura, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 693 mil

Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo

Início: 9 de setembro

Prazo: 180 dias

Endereço: Rua Mem de Sá, 160

IE 22 de Maio, em Palmitinho

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 575,5 mil

Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa

Início: 15 de setembro

Prazo: 300 dias

Endereço: Rua Almirante Barroso, 35

CE Joaquim Fagundes dos Reis, em Passo Fundo

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 1,1 milhão

Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo

Início: 2 de setembro

Prazo: 360 dias

Endereço: Avenida Brasil Oeste, 1.241

EEEF Nossa Senhora Aparecida, em Pelotas

Escola Nossa Senhora Aparecida, em Pelotas, tem obras de recuperação das esquadrias e da cobertura -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 528,5 mil

Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas

Início: 10 de setembro

Prazo: 180 dias

Endereço: Rua Doutor Frederico Bastos, 588

CE Paula Soares, em Porto Alegre

Colégio Estadual Paula Soares, em Porto Alegre, terá obras de recuperação com investimento de R$ 3,1 milhões -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas

Investimento: R$ 3,1 milhões

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Início: 8 de setembro

Prazo: 300 dias

Endereço: Rua General Auto, 68, bairro Centro Histórico

EEEF Doutor Martins Costa Júnior, em Porto Alegre

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 2,6 milhões

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Início: 13 de agosto

Prazo: 300 dias

Endereço: Rua Dona Firmina, 1.377, bairro Partenon

EEEF Professora Luiza Teixeira Lauffer, em Porto Alegre

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 1,1 milhão

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Início: 28 de julho

Prazo: 300 dias

Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 201, bairro Rubem Berta

EEIEF Ka Aguy Miri, em Porto Alegre

Obra: recuperação das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas

Investimento: R$ 88 mil

Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre

Início: 4 de agosto

Prazo: 90 dias

Endereço: estrada José Cardoso da Costa, 1.500

EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul

Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas

Investimento: R$ 111,4 mil

Fiscalização: 6ª Crop, de Santa Cruz do Sul

Início: 24 de setembro

Prazo: 90 dias

Endereço: Rua Carlos Swarowsky, 401

CE Tancredo Neves, em Santa Maria

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas

Investimento: R$ 1,3 milhão

Fiscalização: 8ª Crop, de Santa Maria

Início: 16 de setembro

Prazo: 210 dias

Endereço: Rua Armin Schvarcz, s/n, bairro Tancredo Neves

EEEF São Nicolau, em São Nicolau

Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 1,1 milhão

Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo

Início: 8 de setembro

Prazo: 150 dias

Endereço: Rua Dario Maciel Gomes, 888

EEEF Bela Vista, em Sapucaia do Sul

A EEEF Bela Vista, de Sapucaia do Sul, recebeu R$ 179,2 mil em investimentos -Foto: Divulgação SOP

Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas

Investimento: R$ 179,2 mil

Fiscalização: 11ª Crop, de Canoas

Início: 1° de setembro

Prazo: 90 dias

Endereço: Rua Arlindo José Gross, 242, bairro Bela Vista

EEEM José Quartiero, em Torres

Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar

Investimento: R$ 680,8 mil

Fiscalização: 18ª Crop, de Osório

Início: 11 de setembro

Prazo: 240 dias

Endereço: Avenida Independência, 1.590, bairro Jardim Eldorado

EEEM Nossa Senhora Aparecida, em Tramandaí

Obra: recuperação das esquadrias, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas

Investimento: R$ 548,7 mil

Fiscalização: 18ª Crop, de Osório

Início: 11 de setembro

Prazo: 120 dias

Endereço: Rua Dois, 236