Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões

O governo do Estado está investindo R$ 28,3 milhões em novas obras iniciadas em 28 escolas estaduais. A execução dos trabalhos é da Secretaria de O...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/10/2025 às 17h48
Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões
Escola Professora Luiza Teixeira Lauffer, em Porto Alegre, é uma das 28 instituições em obras por meio do CS -Foto: Divulgação SOP

O governo do Estado está investindo R$ 28,3 milhões em novas obras iniciadas em 28 escolas estaduais. A execução dos trabalhos é da Secretaria de Obras Públicas (SOP). As instituições estão distribuídas em 23 municípios e são atendidas pela Contratação Simplificada (CS), modelo mais ágil para a execução de trabalhos nos prédios públicos estaduais.

Os números mostram que o Estado está diferente. Após anos sem sequer conseguir pagar salários em dia, o Rio Grande do Sul voltou a ser capaz de fazer investimentos após as contas serem recuperadas no primeiro governo de Eduardo Leite. Com isso, foi possível alcançar R$ 1 bilhão em recursos destinados a obras em 2025 e realizar manutenções em 400 escolas estaduais durante a atual gestão, iniciada em 2023 . Na educação, área tratada como prioridade pelo governador, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Os resultados agora são visíveis: mais manutenções e construções sendo realizadas e entregues, maior agilidade para atender às demandas e novas formas de investir. O governo do Estado está presente na educação gaúcha.

As 28 obras tiveram início nos meses de julho, agosto e setembro. Porto Alegre é o município com maior número de escolas contempladas (5) e com maior volume de investimento (R$ 7 milhões). O Colégio Estadual (CE) Paula Soares recebeu o maior recurso, R$ 3,1 milhões.

Na CS, as licitações são realizadas por lotes de escolas, conforme a área de abrangência das Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops). A principal vantagem desse modelo é a redução de prazos. O tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos, por exemplo, caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90 dias.

Instituições atendidas por meio da CS

Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Tekoa Guapoy, em Barra do Ribeiro:

  • Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Tekoa Guapoy, em Barra do Ribeiro
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 459,6 mil
  • Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
  • Início: 1º de setembro
  • Prazo: 150 dias
  • Endereço: BR-116, km 342
  • Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) São Francisco de Sales, em Campo Novo

Escola São Francisco de Sales, em Campo Novo, com obras das esquadrias, da cobertura e das instalações hidrossanitárias -Foto: Divulgação SOP
Escola São Francisco de Sales, em Campo Novo, com obras das esquadrias, da cobertura e das instalações hidrossanitárias -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 1,4 milhão
  • Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa
  • Início: 1° de setembro
  • Prazo: 120 dias
  • Endereço: Rua Redentora, 298, bairro Centro
  • Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Herlita Silveira Teixeira - CIEP, em Cidreira
  • Obra: recuperação das esquadrias, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 683 mil
  • Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
  • Início: 11 de setembro
  • Prazo: 240 dias
  • Endereço: Rua Aparício Brandino de Oliveira, 1.115, bairro Centro
  • EEEM Cecília Meireles, em Coronel Bicaco

Na escola Cecília Meireles, em Coronel Bicaco, ocorrem obras de recuperação das esquadrias, da cobertura e de impermeabilização -Foto: Divulgação SOP
Na escola Cecília Meireles, em Coronel Bicaco, ocorrem obras de recuperação das esquadrias, da cobertura e de impermeabilização -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes e dos forros
  • Investimento: R$ 1,3 milhão
  • Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa
  • Início: 8 de setembro
  • Prazo: 120 dias
  • Endereço: Rua Francisco Manoel Diniz, 957
  • EEEF Sergipe, em Eldorado do Sul

Escola Sergipe, em Eldorado do Sul, com obras de pisos, de paredes e de forros -Foto: Divulgação SOP
Escola Sergipe, em Eldorado do Sul, com obras de pisos, de paredes e de forros -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 290 mil
  • Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
  • Início: 20 de agosto
  • Prazo: 90 dias
  • Endereço: Rua Pedro Rabelo Cézar, 14
  • EEEM Eldorado do Sul, em Eldorado do Sul
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 1,1 milhão
  • Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
  • Início: 26 de agosto
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rua América, 300
  • EEEM Professor Américo Braga, em Eldorado do Sul
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 1,1 milhão
  • Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
  • Início: 20 de agosto
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rua Acesso Adiles Rodrigues Pereira, 200
  • CE São Tiago, em Farroupilha

Colégio Estadual São Tiago, em Farroupilha, recebe investimento de R$ 1,3 milhão -Foto: Divulgação SOP
Colégio Estadual São Tiago, em Farroupilha, recebe investimento de R$ 1,3 milhão -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
  • Investimento: R$ 1,3 milhão
  • Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
  • Início: 21 de agosto
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rodovia dos Romeiros, 658, bairro Cinquentenário
  • EEEF Professor Targa, em Flores da Cunha
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 2 milhões
  • Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
  • Início: 25 de agosto
  • Prazo: 360 dias
  • Endereço: Rua Raimundo Montanari, 1.110, bairro Centro
  • Instituto de Educação (IE) Ernesto Ferreira Maia, em Fontoura Xavier
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 383,9 mil
  • Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo
  • Início: 8 de setembro
  • Prazo: 180 dias
  • Endereço: Avenida Jordão Pinto, 2.182
  • EEEF Souza Ramos, em Getúlio Vargas
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 1,4 milhão
  • Fiscalização: 15ª Crop, de Erechim
  • Início: 2 de setembro
  • Prazo: 240 dias
  • Endereço: via Sananduva Souza Ramos, 1
  • Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Doutor Solon Tavares, em Guaíba

Escola Doutor Solon Tavares, em Guaíba, recebe R$ 1,3 milhão em recursos para obras de revitalização -Foto: Divulgação SOP
Escola Doutor Solon Tavares, em Guaíba, recebe R$ 1,3 milhão em recursos para obras de revitalização -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 1,3 milhão
  • Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
  • Início: 4 de agosto
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rua Santa Maria, 2.300
  • EEEM Bandeirante, em Guaporé

Pintura da sala de aula da EEEM Bandeirante, em Guaporé -Foto: Divulgação SOP
Pintura da sala de aula da EEEM Bandeirante, em Guaporé -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 965,7 mil
  • Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo
  • Início: 4 de setembro
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rua Senador Salgado Filho, 585, bairro Centro
  • EEEM Visconde de Cerro Alegre, em Inhacorá
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 891,2 mil
  • Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo
  • Início: 4 de setembro
  • Prazo: 90 dias
  • Endereço: Rua Celeste Rolim de Moura, 711, bairro Centro
  • EEEF Pedro Adams Filho, em Novo Hamburgo
  • Obra: recuperação da cobertura, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 693 mil
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Início: 9 de setembro
  • Prazo: 180 dias
  • Endereço: Rua Mem de Sá, 160
  • IE 22 de Maio, em Palmitinho
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 575,5 mil
  • Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa
  • Início: 15 de setembro
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rua Almirante Barroso, 35
  • CE Joaquim Fagundes dos Reis, em Passo Fundo
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 1,1 milhão
  • Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo
  • Início: 2 de setembro
  • Prazo: 360 dias
  • Endereço: Avenida Brasil Oeste, 1.241
  • EEEF Nossa Senhora Aparecida, em Pelotas

Escola Nossa Senhora Aparecida, em Pelotas, tem obras de recuperação das esquadrias e da cobertura -Foto: Divulgação SOP
Escola Nossa Senhora Aparecida, em Pelotas, tem obras de recuperação das esquadrias e da cobertura -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 528,5 mil
  • Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
  • Início: 10 de setembro
  • Prazo: 180 dias
  • Endereço: Rua Doutor Frederico Bastos, 588
  • CE Paula Soares, em Porto Alegre

Colégio Estadual Paula Soares, em Porto Alegre, terá obras de recuperação com investimento de R$ 3,1 milhões -Foto: Divulgação SOP
Colégio Estadual Paula Soares, em Porto Alegre, terá obras de recuperação com investimento de R$ 3,1 milhões -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
  • Investimento: R$ 3,1 milhões
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Início: 8 de setembro
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rua General Auto, 68, bairro Centro Histórico
  • EEEF Doutor Martins Costa Júnior, em Porto Alegre
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 2,6 milhões
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Início: 13 de agosto
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rua Dona Firmina, 1.377, bairro Partenon
  • EEEF Professora Luiza Teixeira Lauffer, em Porto Alegre
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 1,1 milhão
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Início: 28 de julho
  • Prazo: 300 dias
  • Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 201, bairro Rubem Berta
  • EEIEF Ka Aguy Miri, em Porto Alegre
  • Obra: recuperação das instalações elétricas, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
  • Investimento: R$ 88 mil
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Início: 4 de agosto
  • Prazo: 90 dias
  • Endereço: estrada José Cardoso da Costa, 1.500
  • EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul
  • Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
  • Investimento: R$ 111,4 mil
  • Fiscalização: 6ª Crop, de Santa Cruz do Sul
  • Início: 24 de setembro
  • Prazo: 90 dias
  • Endereço: Rua Carlos Swarowsky, 401
  • CE Tancredo Neves, em Santa Maria
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
  • Investimento: R$ 1,3 milhão
  • Fiscalização: 8ª Crop, de Santa Maria
  • Início: 16 de setembro
  • Prazo: 210 dias
  • Endereço: Rua Armin Schvarcz, s/n, bairro Tancredo Neves
  • EEEF São Nicolau, em São Nicolau
  • Obra: recuperação das esquadrias, das instalações elétricas, hidrossanitárias e de gás canalizado, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 1,1 milhão
  • Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo
  • Início: 8 de setembro
  • Prazo: 150 dias
  • Endereço: Rua Dario Maciel Gomes, 888
  • EEEF Bela Vista, em Sapucaia do Sul

A EEEF Bela Vista, de Sapucaia do Sul, recebeu R$ 179,2 mil em investimentos -Foto: Divulgação SOP
A EEEF Bela Vista, de Sapucaia do Sul, recebeu R$ 179,2 mil em investimentos -Foto: Divulgação SOP

  • Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
  • Investimento: R$ 179,2 mil
  • Fiscalização: 11ª Crop, de Canoas
  • Início: 1° de setembro
  • Prazo: 90 dias
  • Endereço: Rua Arlindo José Gross, 242, bairro Bela Vista
  • EEEM José Quartiero, em Torres
  • Obra: recuperação das esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, do sistema de para-raios, dos pisos, das paredes, dos forros, das pinturas, dos muros, das telas e do acesso escolar
  • Investimento: R$ 680,8 mil
  • Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
  • Início: 11 de setembro
  • Prazo: 240 dias
  • Endereço: Avenida Independência, 1.590, bairro Jardim Eldorado
  • EEEM Nossa Senhora Aparecida, em Tramandaí
  • Obra: recuperação das esquadrias, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas
  • Investimento: R$ 548,7 mil
  • Fiscalização: 18ª Crop, de Osório
  • Início: 11 de setembro
  • Prazo: 120 dias
  • Endereço: Rua Dois, 236

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

