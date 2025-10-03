BRDE e Invest RS firmam parceria para fortalecer prospecção de novos investimentos ao Rio Grande do Sul

Com o objetivo de ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Invest RS estabeleceram, por meio de um termo de cooperação técnica celebrado na sexta-feira (3/10), uma série de ações conjuntas na prospecção de novos investimentos. A partir da parceria, as duas instituições pretendem fortalecer a divulgação das potencialidades que o Estado oferece para investidores nacionais e internacionais, além dos mecanismos de financiamento e de apoio econômico.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ressaltou o quanto a ação articulada de instituições vinculadas ao governo do Estado é decisiva na atração de novas empresas e no apoio àquelas que atuam aqui. “O volume de novos investimentos anunciados por parte de empresas globais neste último ano é um indicativo de que estamos no caminho certo, tornando o Estado cada vez mais proativo na simplificação de processos para os empreendedores”, salientou o secretário.

Ernani Polo destacou ainda que a dinâmica vigente exige maior agilidade na hora de prospectar mais investimentos: “Dispomos de mão de obra muita qualificada e muitas áreas evoluíram, como é o caso da nossa segurança pública, que está entre as melhores, mas outras regiões do mundo também podem apresentar esses pontos positivos. Por isso, a importância do trabalho conjunto para que possamos atuar com mais intensidade ainda na divulgação das nossas potencialidades”, concluiu.

Acordo deve desenvolver estudos técnicos e pesquisas para ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

União de forças

Além de prever uma maior presença em missões e feiras em diferentes Estados e países, o acordo entre BRDE e Invest RS deve desenvolver estudos técnicos e pesquisas que possam contribuir para ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul. “Nosso Estado já é referência em termos de inovação e no agronegócio sustentável, mas tem enormes desafios em setores estratégicos ao nosso desenvolvimento. Nossa missão é demonstrar essas oportunidades e o quanto evoluímos em termos de políticas de governo que favorecem a quem pretende empreender aqui”, frisou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieiras Júnior. Ao salientar que atualmente o cenário é mais acolhedor aos novos investimentos, Ranolfo acrescentou: “Hoje somos um Estado mais seguro, com maior equilíbrio fiscal e diversos instrumentos de apoio."

Na avaliação do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a parceria com o banco irá reforçar ainda mais o trabalho que a agência já vem desempenhando neste curto espaço de tempo desde sua criação. "Um dos princípios de atuação da nossa agência é a colaboração. O Rio Grande do Sul tem um enorme potencial para atrair investimentos e se projetar comercialmente, e temos a convicção de que atingiremos os nossos objetivos de somarmos forças. A parceria com o BRDE tem este espírito e será uma grande alavanca para melhorarmos a competitividade do Estado", afirmou Prikladnicki.

A parceria já tem estabelecido um plano de trabalho até final do próximo ano, sempre com foco em fortalecer a competitividade do RS. Um dos pontos estima o mapeamento dos principais gargalos enfrentados pelas cadeias produtivas mais estratégicas à economia gaúcha. Conforme o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, o acordo de cooperação com a agência gaúcha de desenvolvimento representa a preocupação do Estado em qualificar a interlocução com o investidor privado. “É através desta sinergia de forças que vamos superar desafios enormes para aumentar nossa produtividade. Precisamos dobrar o PIB gaúcho”, resumiu Busatto.