Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BRDE e Invest RS firmam parceria para fortalecer prospecção de novos investimentos ao Rio Grande do Sul

Com o objetivo de ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Invest RS...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/10/2025 às 17h27
BRDE e Invest RS firmam parceria para fortalecer prospecção de novos investimentos ao Rio Grande do Sul
Com parceria, as instituições pretendem fortalecer a divulgação das potencialidades que o RS oferece para novos investidores -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

Com o objetivo de ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Invest RS estabeleceram, por meio de um termo de cooperação técnica celebrado na sexta-feira (3/10), uma série de ações conjuntas na prospecção de novos investimentos. A partir da parceria, as duas instituições pretendem fortalecer a divulgação das potencialidades que o Estado oferece para investidores nacionais e internacionais, além dos mecanismos de financiamento e de apoio econômico.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ressaltou o quanto a ação articulada de instituições vinculadas ao governo do Estado é decisiva na atração de novas empresas e no apoio àquelas que atuam aqui. “O volume de novos investimentos anunciados por parte de empresas globais neste último ano é um indicativo de que estamos no caminho certo, tornando o Estado cada vez mais proativo na simplificação de processos para os empreendedores”, salientou o secretário.

Ernani Polo destacou ainda que a dinâmica vigente exige maior agilidade na hora de prospectar mais investimentos: “Dispomos de mão de obra muita qualificada e muitas áreas evoluíram, como é o caso da nossa segurança pública, que está entre as melhores, mas outras regiões do mundo também podem apresentar esses pontos positivos. Por isso, a importância do trabalho conjunto para que possamos atuar com mais intensidade ainda na divulgação das nossas potencialidades”, concluiu.

Acordo deve desenvolver estudos técnicos e pesquisas para ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Acordo deve desenvolver estudos técnicos e pesquisas para ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

União de forças

Além de prever uma maior presença em missões e feiras em diferentes Estados e países, o acordo entre BRDE e Invest RS deve desenvolver estudos técnicos e pesquisas que possam contribuir para ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul. “Nosso Estado já é referência em termos de inovação e no agronegócio sustentável, mas tem enormes desafios em setores estratégicos ao nosso desenvolvimento. Nossa missão é demonstrar essas oportunidades e o quanto evoluímos em termos de políticas de governo que favorecem a quem pretende empreender aqui”, frisou o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieiras Júnior. Ao salientar que atualmente o cenário é mais acolhedor aos novos investimentos, Ranolfo acrescentou: “Hoje somos um Estado mais seguro, com maior equilíbrio fiscal e diversos instrumentos de apoio."

Na avaliação do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, a parceria com o banco irá reforçar ainda mais o trabalho que a agência já vem desempenhando neste curto espaço de tempo desde sua criação. "Um dos princípios de atuação da nossa agência é a colaboração. O Rio Grande do Sul tem um enorme potencial para atrair investimentos e se projetar comercialmente, e temos a convicção de que atingiremos os nossos objetivos de somarmos forças. A parceria com o BRDE tem este espírito e será uma grande alavanca para melhorarmos a competitividade do Estado", afirmou Prikladnicki.

A parceria já tem estabelecido um plano de trabalho até final do próximo ano, sempre com foco em fortalecer a competitividade do RS. Um dos pontos estima o mapeamento dos principais gargalos enfrentados pelas cadeias produtivas mais estratégicas à economia gaúcha. Conforme o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, o acordo de cooperação com a agência gaúcha de desenvolvimento representa a preocupação do Estado em qualificar a interlocução com o investidor privado. “É através desta sinergia de forças que vamos superar desafios enormes para aumentar nossa produtividade. Precisamos dobrar o PIB gaúcho”, resumiu Busatto.

Texto: Ascom BRDE
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 24 minutos

Peito de frango, ovo e cebola ficam mais baratos em setembro no Rio Grande do Sul

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, manteve-se estável em setembro, com leve alta de 0,09% ...

 Escola Professora Luiza Teixeira Lauffer, em Porto Alegre, é uma das 28 instituições em obras por meio do CS -Foto: Divulgação SOP
Obras Há 39 minutos

Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões

O governo do Estado está investindo R$ 28,3 milhões em novas obras iniciadas em 28 escolas estaduais. A execução dos trabalhos é da Secretaria de O...

 Perícias de falsificação envolve análise do aspecto externo dos produtos -Foto: Leonardo Ambrosio/Ascom IGP
Segurança Pública Há 1 hora

Instituto-Geral de Perícias orienta como identificar bebidas falsificadas para prevenção do risco de intoxicação por metanol

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) reforça a importância redobrada na compra de bebidas alcoólicas, especialmente diante do aumento dos registros ...

 © PCSP/Divulgação
Geral Há 1 hora

Polícia de SP apreende 2 mil garrafas de gin com notas fiscais falsas

Comerciante responsável pela carga foi presa em flagrante

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova

Cartão de confirmação está disponível para candidatos

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
2.58 km/h Vento
93% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Fazenda Há 24 minutos

Peito de frango, ovo e cebola ficam mais baratos em setembro no Rio Grande do Sul
Câmara Há 24 minutos

Reforma Administrativa terá amplo debate, diz presidente da Câmara
Obras Há 39 minutos

Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões
Câmara Há 39 minutos

Comissão aprova atenção integral à pessoa com síndrome de Down no SUS
Saúde Há 39 minutos

Outubro Rosa: governador Jorginho Mello lança carreta da Saúde da Mulher em Dionísio Cerqueira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,01%
Euro
R$ 6,27 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,283,05 +1,56%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias