Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Instituto-Geral de Perícias orienta como identificar bebidas falsificadas para prevenção do risco de intoxicação por metanol

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) reforça a importância redobrada na compra de bebidas alcoólicas, especialmente diante do aumento dos registros ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/10/2025 às 17h27
Instituto-Geral de Perícias orienta como identificar bebidas falsificadas para prevenção do risco de intoxicação por metanol
Perícias de falsificação envolve análise do aspecto externo dos produtos -Foto: Leonardo Ambrosio/Ascom IGP

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) reforça a importância redobrada na compra de bebidas alcoólicas, especialmente diante do aumento dos registros de casos de intoxicação por metanol relacionados a produtos adulterados em diferentes Estados do país.

Segundo a perita criminal da Seção de Documentoscopia Forense, Renata Duarte Sangalli, a população deve estar atenta a alguns sinais que podem indicar fraude.

“Desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois as bebidas em geral tem um custo maior para cumprir as normas sanitárias e dar mais segurança ao consumidor. Orientamos verificar a qualidade de impressão da embalagem e conferir se o lacre não está rompido. O metanol é altamente tóxico e pode trazer riscos graves a saúde”, alerta.

A Seção de Documentoscopia Forense do IGP atua na produção de provas técnicas relacionadas a fraudes de documentos (físicos e digitais), grafismos (assinaturas e manuscritos), papel-moeda e produtos.

Nas perícias de falsificação de produtos, por exemplo, o exame é realizado quanto ao aspecto externo das peças questionadas, com análise das logomarcas e demais características que identificam um determinado produto, marca e fabricante. Também é realizado o exame de selos, lacres, rótulos, embalagens e recipientes.

“Nosso trabalho técnico fortalece a segurança pública e ajuda a proteger a saúde da população. Mas o primeiro filtro está nas mãos do consumidor ao observar os principais pontos suspeitos do produto”, finaliza Renata Duarte Sangalli.

Como saber se você está comprando um produto genuíno?

  • Tampa e lacre: evite produtos com lacre rompido, amassado ou sem selo de controle (IPI).
  • Líquido: desconfie de bebidas com cor estranha, resíduos ou nível de enchimento irregular.
  • Rótulo: cuidado com erros de grafia, impressão de baixa qualidade, desalinhamento ou ausência de informações em português.
  • Preço: se estiver muito abaixo do praticado, suspeite.
  • Local de compra: prefira estabelecimentos regulares e exija sempre a nota fiscal.

Descarte correto de embalagens

O descarte correto ajuda o combate ao mercado ilegal. Uma dica é separar a tampa (plástico/metal) e descartar os dois separadamente, além de rasgar ou remover o rótulo. As garrafas podem ser destinadas para pontos de coleta e locais de reciclagem autorizados.

Texto: Anelize Sampaio/Ascom IGP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 27 minutos

Peito de frango, ovo e cebola ficam mais baratos em setembro no Rio Grande do Sul

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, manteve-se estável em setembro, com leve alta de 0,09% ...

 Escola Professora Luiza Teixeira Lauffer, em Porto Alegre, é uma das 28 instituições em obras por meio do CS -Foto: Divulgação SOP
Obras Há 42 minutos

Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões

O governo do Estado está investindo R$ 28,3 milhões em novas obras iniciadas em 28 escolas estaduais. A execução dos trabalhos é da Secretaria de O...

 Com parceria, as instituições pretendem fortalecer a divulgação das potencialidades que o RS oferece para novos investidores -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 1 hora

BRDE e Invest RS firmam parceria para fortalecer prospecção de novos investimentos ao Rio Grande do Sul

Com o objetivo de ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Invest RS...

 © PCSP/Divulgação
Geral Há 1 hora

Polícia de SP apreende 2 mil garrafas de gin com notas fiscais falsas

Comerciante responsável pela carga foi presa em flagrante

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova

Cartão de confirmação está disponível para candidatos

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
2.58 km/h Vento
93% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Fazenda Há 24 minutos

Peito de frango, ovo e cebola ficam mais baratos em setembro no Rio Grande do Sul
Câmara Há 24 minutos

Reforma Administrativa terá amplo debate, diz presidente da Câmara
Obras Há 39 minutos

Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões
Câmara Há 39 minutos

Comissão aprova atenção integral à pessoa com síndrome de Down no SUS
Saúde Há 39 minutos

Outubro Rosa: governador Jorginho Mello lança carreta da Saúde da Mulher em Dionísio Cerqueira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,01%
Euro
R$ 6,27 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,283,05 +1,56%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias