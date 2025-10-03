Instituto-Geral de Perícias orienta como identificar bebidas falsificadas para prevenção do risco de intoxicação por metanol

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) reforça a importância redobrada na compra de bebidas alcoólicas, especialmente diante do aumento dos registros de casos de intoxicação por metanol relacionados a produtos adulterados em diferentes Estados do país.
Segundo a perita criminal da Seção de Documentoscopia Forense, Renata Duarte Sangalli, a população deve estar atenta a alguns sinais que podem indicar fraude.
“Desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois as bebidas em geral tem um custo maior para cumprir as normas sanitárias e dar mais segurança ao consumidor. Orientamos verificar a qualidade de impressão da embalagem e conferir se o lacre não está rompido. O metanol é altamente tóxico e pode trazer riscos graves a saúde”, alerta.
A Seção de Documentoscopia Forense do IGP atua na produção de provas técnicas relacionadas a fraudes de documentos (físicos e digitais), grafismos (assinaturas e manuscritos), papel-moeda e produtos.
Nas perícias de falsificação de produtos, por exemplo, o exame é realizado quanto ao aspecto externo das peças questionadas, com análise das logomarcas e demais características que identificam um determinado produto, marca e fabricante. Também é realizado o exame de selos, lacres, rótulos, embalagens e recipientes.
“Nosso trabalho técnico fortalece a segurança pública e ajuda a proteger a saúde da população. Mas o primeiro filtro está nas mãos do consumidor ao observar os principais pontos suspeitos do produto”, finaliza Renata Duarte Sangalli.
Como saber se você está comprando um produto genuíno?
Descarte correto de embalagens
O descarte correto ajuda o combate ao mercado ilegal. Uma dica é separar a tampa (plástico/metal) e descartar os dois separadamente, além de rasgar ou remover o rótulo. As garrafas podem ser destinadas para pontos de coleta e locais de reciclagem autorizados.
Texto: Anelize Sampaio/Ascom IGP
Edição: Secom