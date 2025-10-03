Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova

Cartão de confirmação está disponível para candidatos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/10/2025 às 17h13
Inscritos no Enamed 2025 já podem conferir local de prova
© Jose Cruz/Agência Brasil

Os mais de 96,6 mil participantes da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025 já podem conferir o cartão de confirmação de inscrição, que traz o local onde farão as provas no dia 19 de outubro, em 225 municípios de todos os estados e do Distrito Federal .

O documento pode ser acessado no Sistema Enamed e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia do exame.

O cartão também confirma o número de inscrição, data e horários do exame. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social, se houve opção no momento da inscrição.

Perfil

Do total de confirmados nesta edição do exame, 39.839 são estudantes concluintes do curso de medicina neste ano. Para este público, a participação é obrigatória e a inscrição foi feita pelo coordenador do curso de graduação em medicina .

Os demais inscritos no Enamed são graduados em medicina interessados em participar do processo seletivo de programas de residência médica, pois a nota poderá servir como meio de ingresso em programas de residência médica de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

Do total de 96.635 candidatos confirmados, as mulheres são a maioria, representando 58.963 inscritas. Os homens inscritos são 37.672.

A maioria dos candidatos - 50.009 - tem idades entre 25 a 29 anos de idade, sendo 32.692 já formados e 17.317 formandos.

Provas

De acordo com o calendário do edital do Enamed 2025 , as provas serão realizadas em 19 de outubro, em 225 municípios .

Na prova do Enamed serão observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso, além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.

O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas .

Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia;

  • ginecologia e obstetrícia
  • pediatria
  • medicina da família e comunidade
  • saúde coletiva e saúde mental

Também faz parte do Enamed o questionário obrigatório para o estudante concluinte do curso de medicina inscrito no Enade .

Para os demais participantes, deverá ser preenchido o questionário contextual. O levantamento é composto, ainda, pelo questionário de percepção de prova.

Saiba mais sobre o Enamed no site do exame .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 25 minutos

Peito de frango, ovo e cebola ficam mais baratos em setembro no Rio Grande do Sul

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado, manteve-se estável em setembro, com leve alta de 0,09% ...

 Escola Professora Luiza Teixeira Lauffer, em Porto Alegre, é uma das 28 instituições em obras por meio do CS -Foto: Divulgação SOP
Obras Há 40 minutos

Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões

O governo do Estado está investindo R$ 28,3 milhões em novas obras iniciadas em 28 escolas estaduais. A execução dos trabalhos é da Secretaria de O...

 Com parceria, as instituições pretendem fortalecer a divulgação das potencialidades que o RS oferece para novos investidores -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 1 hora

BRDE e Invest RS firmam parceria para fortalecer prospecção de novos investimentos ao Rio Grande do Sul

Com o objetivo de ampliar a competitividade econômica do Rio Grande do Sul, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Invest RS...

 Perícias de falsificação envolve análise do aspecto externo dos produtos -Foto: Leonardo Ambrosio/Ascom IGP
Segurança Pública Há 1 hora

Instituto-Geral de Perícias orienta como identificar bebidas falsificadas para prevenção do risco de intoxicação por metanol

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) reforça a importância redobrada na compra de bebidas alcoólicas, especialmente diante do aumento dos registros ...

 © PCSP/Divulgação
Geral Há 1 hora

Polícia de SP apreende 2 mil garrafas de gin com notas fiscais falsas

Comerciante responsável pela carga foi presa em flagrante

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
2.58 km/h Vento
93% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Fazenda Há 24 minutos

Peito de frango, ovo e cebola ficam mais baratos em setembro no Rio Grande do Sul
Câmara Há 24 minutos

Reforma Administrativa terá amplo debate, diz presidente da Câmara
Obras Há 39 minutos

Governo Leite amplia investimentos em novas obras nas escolas estaduais e recursos chegam a R$ 28,3 milhões
Câmara Há 39 minutos

Comissão aprova atenção integral à pessoa com síndrome de Down no SUS
Saúde Há 39 minutos

Outubro Rosa: governador Jorginho Mello lança carreta da Saúde da Mulher em Dionísio Cerqueira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,01%
Euro
R$ 6,27 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 693,283,05 +1,56%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias