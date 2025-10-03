Comissão especial debate trabalho de motoristas por aplicativo

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a regulamentação do trabalho por aplicativo ( PLP 152/25 ) realiza audiência pública na terça-feira (7) para discutir a realidade de quem atua no transporte de passageiros.

O debate será realizado no plenário 3, às 15 horas, e a atende a pedido dos deputados Hildo Rocha (MDB-MA), Vicentinho (PT-SP) e Daniel Agrobom (PL-GO).

Eles afirmam que a presença de entidades de motoristas autônomos e de aplicativos permitirá que experiências regionais sejam apresentadas aos parlamentares.

"A participação de sindicatos contribuirá para o equilíbrio do debate, trazendo subsídios técnicos e sociais relevantes sobre condições de trabalho, segurança, remuneração e impactos regulatórios nas plataformas", afirma Hildo Rocha.