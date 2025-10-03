Sexta, 03 de Outubro de 2025
CAS vota portabilidade de carência de planos de saúde na quarta-feira

AComissão de Assuntos Sociais (CAS) se reúne na quarta-feira (8), às 9h, com dez itens na pauta, incluindo oprojeto que assegura ao consumidor o di...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/10/2025 às 16h39
O senador Dr. Hiran é relator do projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

AComissão de Assuntos Sociais (CAS) se reúne na quarta-feira (8), às 9h, com dez itens na pauta, incluindo oprojeto que assegura ao consumidor o direito de mudar de plano de saúde levando junto o tempo de carência já cumprido no plano anterior.

O PL 4.261/2021 torna explícita a possibilidade do consumidor de mudar de plano de saúde e de operadora requerendo a portabilidade de carência, independentemente de o novo ser mais barato ou mais caro, com maior ou menor cobertura. Caso a migração ocorra para plano com cobertura maior, somente poderá ser fixado período de carência para as coberturas não previstas no plano anterior.

De autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), o texto é relatado pelo senadorDr. Hiran (PP-RR), que o considera “um importante avanço para conferir maior segurança jurídica, clareza normativa e efetividade à proteção do consumidor”.

A decisão da CAS é final: se aprovado na comissão e não houver recurso para votação em Plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.

Estrangeiros

Outro item na pauta é o PL 2.425/2020 , que assegura o pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 para estrangeiros residentes no Brasil. Proposta pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), a matéria conta com relatório favorável do senador Paulo Paim (PT-RS).

Segundo a senadora, a nova Lei de Migração busca eficácia, com a eliminação ou simplificação de burocracias que serviam “de verdadeira denegação de acesso a direitos”. O projeto, então, assegura acesso ao atendimento, sem discriminação por nacionalidade e condição migratória, garantindo a regularização documental necessária para receber os benefícios de assistência social de forma ágil.

Oprojeto foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores (CRE) em fevereiro de 2024 . A decisão da CAS é final.

Motoboys

A proposta de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de veículos por motoboys, mototaxistas e motoristas de aplicativo também poderá ser votada na CAS.Do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), o PL 759/2022 estende a essas categorias profissionais a isenção tributária já desfrutada por taxistas.

A relatora, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), apoia a iniciativa, salientando que trata-se de corrigir uma injustiça para contribuintes que exercem atividades similares.

O texto ainda será votado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Autora do requerimento para a homenagem, a senadora Jussara Lima (2ª à esq.) comandou a sessão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Sessão especial destaca alcance e benefícios da musicoterapia

O Senado promoveu, na tarde desta sexta-feira (3), uma sessão especial para celebrar o Dia Nacional da Musicoterapia e os 30 anos da União Brasilei...

 O senador Fernando Farias é presidente da comissão mista - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Comissão mista debate impactos da MP do Plano Brasil Soberano

A comissão mista responsável por analisar a medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano realiza nesta quarta-feira (8), a partir das 9h3...

 A senadora Professora Dorinha Seabra é autora do requerimento para o debate - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CE debate na terça novas fontes de financiamento do Fundeb

A Comissão de Educação (CE) realiza nesta terça-feira (7), às 14h, audiência pública para debater as novas fontes de financiamento para o Fundo de ...

 Participantes da audiência pública promovida nesta sexta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Síndrome de rett: debatedores apoiam mês de conscientização sobre a doença

A escolha de outubro para ser o Mês de Conscientização da Síndrome de Rett é essencial para se discutir questões como o diagnóstico tardio desse di...

 o projeto que susta o decreto governamental é relatado pelo senador Hamilton Mourão - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CSP vota sustação do decreto sobre uso de força por agentes de segurança

Volta à pauta da Comissão de Segurança Pública (CSP) nesta terça-feira (7), às 11h, o projeto quesusta o decreto do governo que regulamenta o uso d...

