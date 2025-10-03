Epagri promove Dia de Campo e abertura da colheita da cebola na quarta, 8, em Ituporanga

Santa Catarina é líder nacional na produção de cebola – Foto: Aires Mariga / Epagri

No dia 8 de outubro, quarta-feira, a Estação Experimental da Epagri em Ituporanga (EEITU) promove um o Dia de Campo para marcar a abertura da colheita de cebola. O evento começa às 8h e a cerimônia de abertura ocorre às 11h30 com a presença de autoridades e entidades representativas dos produtores rurais. É esperado um público de aproximadamente 300 pessoas, entre técnicos, estudantes de Agronomia e escolas técnicas e produtores de cebola de Ituporanga e de municípios do Alto Vale do Itajaí. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo fone (47) 3533-8818 com Adriana, ou apontando a câmera do celular ara o QR publicado ao final desta matéria.

Entre os trabalhos desenvolvidos pela Epagri no município serão apresentados os cultivares OP (polinização aberta) e híbridos de cebola. O gerente da EEITU, Gerson Wamser, conta que já foram lançados 10 cultivares de cebola no sistema de polinização aberta e há dois híbridos em fase de avaliação.

“Os cultivares de polinização aberta são mais utilizados na região porque são mais adaptadas às condições de clima e solo. A vantagem principal do híbrido é ter plantas e bulbos mais uniformes”, explica.

Durante o giro técnico, também serão apresentados trabalhos sobre a adubação, com diferentes adubos e épocas de aplicação; manejo da doença provocada por Stemphylium e bacterioses ( podridão ); controle de plantas daninhas e manejo da mosca-da-raiz, praga que tem ocasionado danos nas últimas safras, e a produção orgânica de cebola .

Outra novidade deste ano é a participação de empresas parceiras, com foco em novas tecnologias para o cultivo da cebola, entre elas as que comercializam os cultivares de cebola desenvolvidos pela Epagri, além de fornecedoras de implementos agrícolas, de sistemas de irrigação e crédito rural.

Alta produtividade e liderança nacional

Ituporanga não é considerada a capital da cebola à toa. Das 556.484 toneladas produzidas na última safra no Estado (2024/25), a região de Ituporanga foi responsável pela produção de 440 mil toneladas. Para a próxima safra, a produção deve chegar a 476 mil toneladas, segundo projeções da Epagri/Cepa . Cerca de cinco mil agricultores produzem cebola em pouco mais de 16 mil hectares na região de Ituporanga. O município promove sua festa anual em abril, com apresentação de produtos da agricultura familiar, atividades culturais e eventos técnicos.

Segundo o Observatório Agro Catarinense , Santa Catarina é líder nacional na produção de cebola, com 19.516 hectares plantados. A estimativa para a safra 2025/26 é que a produção alcance 594 mil toneladas, 5,7% a mais do que a safra anterior. A produtividade também deve aumentar, passando de 28.841 kg/hectare para 30.476 kg/hectare. Esse incremento se deve não somente à ampliação da produtividade, mas também do crescimento de 1,2% da área plantada.

Serviço

O que: Dia de Campo e abertura da colheita da cebola

Quando: quarta-feira, 8 de outubro, a partir das 8h

Onde: Estação Experimental da Epagri em Ituporanga. Estrada Geral – Lageado Águas Negras, 453.

Inscrições antecipadas e gratuitas: (47) 35338818 com Adriana

