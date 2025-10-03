Sexta, 03 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Parceria entre IGP e universidades desenvolve ferramenta para monitoramento de crimes ambientais

Pesquisadores do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Vale do R...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/10/2025 às 14h57
Parceria entre IGP e universidades desenvolve ferramenta para monitoramento de crimes ambientais
Perita Renata Cardoso Vieira, uma das autoras da pesquisa, apresentou a iniciativa em congresso científico em Curitiba -Foto: Sofia Villela/Ascom IGP

Pesquisadores do Instituto-Geral de Perícias (IGP), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), desenvolveram uma ferramenta inovadora para detectar e mapear mudanças na vegetação do Bioma Mata Atlântica, quequalificam os exames periciais relacionados a crimes ambientais.

Utilizando imagens de satélite e dados geoespaciais, a ferramenta possibilita uma análise mais rápida e precisa. A solução proposta pelos pesquisadores utiliza o Google Earth Engine (GEE) para detectar e dimensionar desmatamentos ilegais e conversão de campos de altitude - ou seja, a destruição e substituição de vegetação natural para outros usos - como monoculturas agrícolas e plantações florestais.

Para chegar nesses resultados, a ferramenta utiliza o índice de vegetação NDVI (sigla em inglês para Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) - uma métrica que avalia a saúde da vegetação a partir de imagens de satélite. A principal função desta métrica é medir a quantidade de reflectância das folhas, o que pode indicar parâmetros de saúde das plantas.

Ferramenta usa imagens de satélite para detectar e dimensionar desmatamentos ilegais -Foto: Divulgação IGP
Ferramenta usa imagens de satélite para detectar e dimensionar desmatamentos ilegais -Foto: Divulgação IGP

Contribuição valiosa para perícias ambientais

A partir da tecnologia da Google, os pesquisadores desenvolveram um código de programação que automatiza a análise de dados geoespaciais. A ferramenta criada usa imagens do satélite Sentinel-2, que captura imagens em alta resolução e permite a análise precisa das mudanças na vegetação. Ao utilizar o NDVI aplicado às imagens do satélite, os peritos conseguem quantificar as mudanças no vigor da vegetação, comparando períodos pré e pós intervenções.

O sistema fornece um relatório com um conjunto de dados que pode ser integrado a diferentes sistemas de geoinformação, como o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR), ajudando a determinar se áreas de preservação permanente foram impactadas.

Segundo os pesquisadores, o script desenvolvido demonstra a eficiência do uso de imagens de satélite na automatização de análises temporais da cobertura vegetal, proporcionando uma ferramenta de suporte à tomada de decisões em investigações de crimes ambientais.

Os autores salientam que novas aplicações e pesquisas na área podem explorar a integração com sistemas de inteligência artificial para detecção de padrões e a expansão para outros tipos de crimes ambientais - como intervenção em áreas úmidas.

De acordo com achefe da Seção de Perícias Ambientais do IGP,Renata Cardoso Vieira, este tipo de trabalho auxilia as análises realizadas pelo IGP, além de qualificar os laudos produzidos pelos peritos. "Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo que tem por objetivo utilizar linguagem de programação e inteligência artificial para desenvolver e aprimorar processos e ferramentas que auxiliem no trabalho da perícia ambiental e qualifiquem cada vez mais os nossos laudos", explicou.

Renata é uma das autoras da pesquisa mais recente e apresentou o projeto na Conferência de Internacional de Ciências Forenses (InterForensics 2025), realizado em agosto em Curitiba. Também integram a equipe do estudo os pesquisadores Pedro Augusto Loguercio Bittencourt (IGP), idealizador do projeto; Joaquim Flesch Salaberry (UFRGS); e Álvaro Jaques Biguelini (Unisinos).


Texto: Leonardo Ambrosio/Ascom IGP
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Dona Salete tomou conhecimento do programa pelo rádio, fez a inscrição e, hoje, comemorou emocionada com a chave na mão -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab
Habitação Há 25 segundos

Governo entrega casas definitivas em Vacaria por meio de programa habitacional para famílias gaúchas

O governo do Estado entregou sete casas definitivas em Vacaria, na região Nordeste, por meio do Programa A Casa é Sua - Município Resiliência. O ev...

 Plenária do Confaz foi a última etapa de uma sequência de três reuniões que envolveram a cúpula tributária na Semana Fazendária -Foto: Ascom Sefaz
Fazenda Há 2 horas

Semana Fazendária reúne membros da instância máxima de deliberação das políticas tributárias no país

Os secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (DF) estiveram reunidos mais uma vez durante a Semana ...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Lula troca de avião após falha no motor antes de voo no Pará

Presidente agradeceu a Deus por problema ter ocorrido ainda no solo

 -
Planejamento Há 5 horas

Votação da Consulta Popular 2025 começa na segunda (6)

Começa na segunda-feira (6/10) a votação da Consulta Popular 2025. A população gaúcha poderá escolher até três propostas regionais para serem inclu...
Geral Há 6 horas

CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova

Organização recomenda levar cartão de confirmação impresso

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
22° Sensação
2.13 km/h Vento
94% Umidade
100% (6.94mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Sábado
28° 15°
Domingo
32° 16°
Segunda
21° 12°
Terça
17° 10°
Quarta
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

Olinda sedia 18º Congresso Brasileiro de Clínica Médica
Saúde Há 14 minutos

Inca lança relatório sobre câncer de mama no Brasil
Agricultura Há 14 minutos

Cidasc divulga calendário de semeadura da soja em Santa Catarina para a safra 2025/2026
Segurança Pública Há 14 minutos

Parceria entre IGP e universidades desenvolve ferramenta para monitoramento de crimes ambientais
Tecnologia Há 29 minutos

Globo realiza primeiro Hackathon de IA com apoio de parceiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,03%
Euro
R$ 6,26 +0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 689,881,74 +1,03%
Ibovespa
144,330,70 pts 0.21%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6842 (02/10/25)
12
25
33
41
52
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3502 (02/10/25)
04
05
06
07
08
09
14
15
16
17
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias