Sexta, 26 de Setembro de 2025
10°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão da Câmara debate andamento de obras de contorno viário em Arcos (MG)

Deputado diz que estrada é perigosa; ministro dos Transportes deve atualizar a situação da obra

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/09/2025 às 11h58
Comissão da Câmara debate andamento de obras de contorno viário em Arcos (MG)
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Arcos

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados ouvirá, na próxima terça-feira (30), o ministro dos Transportes, Renan Filho, sobre o planejamento e as obras do Contorno Viário da Rodovia Federal BR-354, no município de Arcos, em Minas Gerais.

O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido.

A reunião foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG).

O parlamentar afirma que a cidade de Arcos fica em um ponto estratégico para o escoamento de produção e tráfego rodoviário e sofre com vias urbanas
sobrecarregadas pelo intenso fluxo de veículos.

A construção do contorno visa desviar o tráfego pesado do centro urbano e melhorar a fluidez e segurança da rodovia.

Andrada afirma que o comparecimento do ministro "permitirá um diálogo transparente e produtivo, essencial para que o Parlamento e a sociedade mineira compreendam as ações do Governo Federal em relação a essa infraestrutura de tamanha relevância para o desenvolvimento econômico e social”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 24 minutos

Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores gastos tributários

Uma proposta em análise no Congresso prevê a redução linear desses benefícios fiscais em 10%

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 24 minutos

Rollemberg defende união entre Poderes e sociedade para incentivar a bioeconomia; ouça

Deputado concedeu entrevista à Rádio Câmara sobre o assunto
Câmara Há 44 minutos

Saúde no envelhecimento é tema de audiência pública na Câmara; assista

Trinta e cinco milhões de brasileiros já são idosos, o equivalente a 16% da população com mais de 60 anos. A saúde no envelhecimento envolve alter...
Câmara Há 1 hora

Relator diz que há unanimidade para aprovar a isenção do Imposto de Renda na Câmara; assista

Arthur Lira disse que o desafio está em encontrar equilíbrio para compensar a isenção
Câmara Há 1 hora

Exposição no Congresso traz fragmentos da Lua, de Marte e meteoritos; assista

A visitação é de graça e vai até o dia 2 de novembro

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 25°
24° Sensação
3.76 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h19 Nascer do sol
18h32 Pôr do sol
Sábado
29° 11°
Domingo
20° 13°
Segunda
30° 12°
Terça
18° 17°
Quarta
20° 16°
Últimas notícias
Economia Há 10 minutos

Com US$ 1,1 tri, investimento estrangeiro bate recorde de 46,6% do PIB
Tecnologia Há 24 minutos

Uso de inteligência artificial reforça prevenção de riscos
Justiça Há 24 minutos

Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Geral Há 24 minutos

Brasil tem desafio de implantar plano de redução de mortes no trânsito
Câmara Há 24 minutos

Relatório do TCU aponta ineficiências em praticamente todos os maiores gastos tributários

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,50%
Euro
R$ 6,24 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 622,437,06 +0,56%
Ibovespa
145,358,66 pts 0.04%
Mega-Sena
Concurso 2919 (25/09/25)
03
26
28
37
42
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6836 (25/09/25)
05
16
29
33
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3496 (25/09/25)
01
04
05
08
09
11
13
14
15
16
17
18
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2827 (24/09/25)
10
11
17
18
19
24
27
31
37
42
43
57
58
64
66
71
85
93
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2864 (24/09/25)
12
34
35
40
41
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias