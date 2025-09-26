Sexta, 26 de Setembro de 2025
Mensagem de agradecimento ao apoio de todos pelo falecimento de Jorginho

Família de Jorginho expressa gratidão pelas homenagens e apoio recebidos durante sua trajetória e despedida, celebrando sua memória com fé, música e carinho coletivo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Família
26/09/2025 às 11h51 Atualizada em 26/09/2025 às 11h57
Mensagem de agradecimento ao apoio de todos pelo falecimento de Jorginho
(Foto: acervo familiar)

A esposa Dileta Wociechowski dos Santos, a filha Caroline e demais familiares agradecem a todos que nesta vida terrena, acompanharam a trajetória de JORGE POROLNICK DOS SANTOS – JORGINHO, desde sua infância até sua última morada.

Em nome de Xisto Silva que foi seu companheiro nos seus primeiros trabalhos de jóquei e artista. A todos os demais que prestaram homenagens, tocando, cantando nossa gratidão. 

Em nome do prefeito Leonir Hartk (Neco), agradecemos a todos os políticos e demais munícipes de Miraguaí e região do Estado e do Brasil.

Em nome do padre Rafael Liberalesso que rezou pela saúde até sua despedida para a vida eterna. Aqui a esperança é a última que morre e a fé em Deus é a que nos leva para a eternidade. 

Em nome do presidente da Câmara de Vereadores de Miraguai, José Soares de Oliveira, a todos os políticos que ele conheceu e conviveu, nossa mais sincera gratidão. 

Em nome do secretário da Saúde de Miraguaí, Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho) muito obrigado por todo o apoio e também as pessoas desde a menor idade a terceira idade.

Em Nome do diretor Jalmo Fornari da Rádio Província de Tenente Portela pela bela homenagem e divulgação do gaitaço a nossa gratidão e aos demais meios de comunicação e redes sociais, que Deus em sua bondade retribua em dobro, aos parentes, amigos, vizinhos e admiradores recebam nosso abraço, pois sem os quais seria mais difícil.

Por fim, queremos rezar a oração que Deus nos ensinou. 
Oração do Pai Nosso
Pai nosso, que estais nos Céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa Vontade, assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém.

Descanse em paz amado esposo, pai, irmão, tio, cunhado e amigo “guerreiro Jorginho”. 

Saudades e amor eterno!




